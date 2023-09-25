الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

355 ألفًا و884 خدمة.. "الصحة" تعلن تقريرها اليومي لحملة "100 يوم صحة"

100 يوم صحة
100 يوم صحة

أعلن د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 355 ألفا و884 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة»، أمس الأحد في جميع المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 11 ألفًا و155 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 26 ألفا و275 خدمة.

الكشف المبكر

وأضاف عبدالغفار أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ4 آلاف و384 مولودا، فيما قدمت 26 ألفًا و42 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

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أشار إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و254 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و825 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2806 مواطنين، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ20 ألفا و408 مواطنين.

فحص الأورام السرطانية

وقال عبدالغفار إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 15 ألفا و509 استمارات استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 7 آلاف و856 مواطنا.

تابع عبدالغفار أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 74 ألفا و141 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 71 ألفا، و196 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 83 ألفا و973 طفلاً.

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واستطرد متحدث الصحة أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و60 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين والتأهيل والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

التثقيف الصحي

وأضاف عبدالغفار أن حملة «100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 39 ألفا و600 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا متحدث الصحة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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