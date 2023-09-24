الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل زيارة وزير الصحة المفاجئة لمستشفى هليوبوليس

وزير الصحة
وزير الصحة

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على قيام وزير الصحة بزيارة مفاجئة لمستشفى هيلوبوليس في السابعة صباحًا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الزيارات الميدانية غير المرتبة هي واحدة من أساليب الإدارة التي ينتهجها وزير الصحة منذ توليه الوزارة.

وأضاف أن هذه الزيارة رقم 20 في الزيارات غير المرتبة، لأن المتابعة الميدانية من خلال زيارات غير مرتبة تعطي مصداقية في التعامل مع سير العمل والمعوقات، وكذلك رصد الإيجابيات في مواقع العمل المختلفة ووحدات الرعاية الأساسية.

وأشار إلى أن هذا  أسلوب من أساليب رفع الكفاءة والتدريب لكافة العاملين في وزارة الصحة، فضلًا عن مكافحة مظاهر الفساد.

وزارة الصحة فضائية دي ام سي مساء دى ام سى

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