الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة تكشف الأدوية التي يُحظر استخدامها دون وصفة طبية

الأدوية
الأدوية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن أي دواء لابد أن يؤخذ بعد وصفة طبية من طبيب متخصص لأن هناك أدوية شاع استخدامها بشكل كبير أكثر من غيرها بين المصريين وكان هناك تعميم بخمسة أدوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه الأدوية هي المسكنات وخافض الحرارة والأدوية التي تهدئ السعال، وأدوية تقلل من الإسهال"، مشيرًا إلى أن التحذير كان من هذه الأدوية لأن القاعدة العامة أن أي دواء لابد أن يكون من طبيب مختص.

وتابع أن الآثار الجانبية تتمثل في مخاطر بشكل مباشر لأن هذه الأدوية عندما تؤخذ عندما تدخل المعدة يتم إخراجها من خلال الكلى أو الكبد أو البراز مما يؤدي إلى مشاكل في الكلى وضعف في وظائف الكبد وأدوية قد تؤدي لارتفاع ضغط الدم.

وأكد أن كثرة استخدام المضادات الحيوية يؤدي لخلق أجيال من الميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه في 2050 عدد الوفيات يصل إلى 50 مليون وفاة بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية.

متحورات كورونا وكيفية التعامل معها؟

وعن متحورات كورونا، قال إنه وفقًا للبيانات التي تأتي من منظمة الصحة العالمية فإنه يتم التعامل مع كورونا على أنها أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي وأوقات تنتشر وأوقات أخرى تنخفض، وينبغي أن توضع في هذا الوضع إلا إذا كان هناك أدلة تخالف ذلك وإلى الآن لا يوجد ما يستدعي دخول المستشفيات أو العناية المركزة أو زيادة أعداد الوفيات.

الصحة دواء وصفة طبية أدوية المصريين المسكنات خافض الحرارة

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