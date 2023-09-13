الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بشرى سارة.. خطة لتحقيق 90% اكتفاءً ذاتيًا من صناعة الأدوية

صناعة الأدوية
صناعة الأدوية

زف الدكتور محمد جلال، رئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية، بشرى سارة بشأن تصنيع الأدوية، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تصنيع 90% من الأدوية فى مصر.   

وقال الدكتور محمد جلال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، إنه يتم العمل، بالاشتراك مع هيئة الدواء ووزارة الصحة، على توطين صناعة الدواء في مصر، ومن المستهدف الوصول لـ 90% من الأدوية الموجودة في مصر مصنوعة داخل مصر بعد ما كانت مصر تستوردها من الخارج.

الاكتفاء الذاتى وتصدير الأدوية

وتابع رئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية، أنه بعد العمل على الاكتفاء الذاتي من كافة الأدوية في مصر بدلا من استيرادها، سيتم العمل أيضًا على تصدير الأدوية من داخل مصر إلى الدول المختلفة، لأن هذا هو الوضع الطبيعي لدولة كبيرة مثل مصر، لافتًا إلى أن صناعة الأدوية المستوردة ستتواجد في مصر بنفس الفاعلية والمادة ونفس الجودة وكل شيء.

واستكمل، أنه سيتم تصنيع الأسبرين داخل مصر من خلال مصنع يوطن صناعة الدواء في مصر، موضحا أن المصنع المتواجد في مصر هو واحد من مصانع قليلة جدًا خارج ألمانيا تعمل على تصنيع الأسبرين، وهو ما يدل على مكانة مصر القوية، وثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، واتخاذ خطوات جدية تجاه توطين صناعة الدواء.

اكتفاء ذاتي صناعة الأدوية تصنيع الأدوية وزارة الصحة هيئة الدواء

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