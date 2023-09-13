الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة: المستفيدون من المبادرات الصحية 95 مليون مواطن بتكلفة 20 مليار جنيه

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرات الرئاسية تأتي بناء على توجيهات الرئيس السيسي،  مؤكدًا أن عدد المستفيدين من مبادرة صحة الأم تجاوز 1.9 مليون سيدة.

وأضاف “عبدالغفار”، خلال لقائه ببرنامج"على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن جميع المبادرات الرئاسية تشمل جميع الفئات العمرية وتحتوي على جميع التخصصات الطبية، مؤكدًا أن عدد المستفيدين من المبادرات الرئاسية تجاوز 95 مليون مواطن، وبتكلفة تجاوزت 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى 100 مليار جنيه تم إنفاقها على المنشآت الطبية من حيث التجديد والتطوير.

 الصحة تستهدف جميع المواطنين في كافة المحافظات

 وتابع، أن الصحة تستهدف جميع المواطنين في كافة المحافظات من خلال وحدات الرعاية الأساسية، موضحًا أن 250 ألف وحدة رعاية أساسية تعمل بنظام 12 ساعة، و24 ساعة، موضحًا أن العمل بنظام وحدات الرعاية الأساسية سيكون بدبل لوحدات الصحية بالقرى، ولكن بصورة أكثر شمولية وتطورا.

وأكد أن الرئيس السيسي، وجه بضرورة الإسراع لتطبيق منظومة التأمين الصحي.

الصحة المستفيدين المبادرات الرئاسية 95 مليون مواطن تكلفة تجاوزت 20 مليار جنيه جميع المواطنين كافة المحافظات

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