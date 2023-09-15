"الصحة": توفير 100 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا بالأسواق

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الوضع الوبائى لكورونا مستقر، مشيرة إلى أنه سيتم توفير 100 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا قريبًا في الأسواق.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك شحنة من لقاح الأنفلونزا ستصل مصر خلال أيام قادمة من كوريا، مضيفًا أن اللقاح آمن وفعال ويخضع لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا "كوفيد 19" بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن جميع المتحورات المنتشرة حاليًا تنتمي إلى المتحور "أوميكرون"، ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.





وأكد أن وزارة الصحة تتابع الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية بما فيها "كوفيد-19"، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة في المستشفيات.

مذكرة تفاهم لرفع جودة خدمات الرعاية الصحية

من جهة أخرى، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة المصرية، ومجموعة "أثينا الطبية" للتعاون في ضخ الاستثمارات بالقطاع الصحي المصري، ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير لدولة اليونان.

وقع المذكرة من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، وعن جانب اليوناني الدكتور فاسيليس أبوستولوبولوس الرئيس التنفيذي لمركز أثينا الطبي، بحضور عدد من ممثلي المجموعة الطبية اليونانية، ذلك في إطار العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بموجب مذكرة التفاهم، يتم الإتفاق يتم العمل ضمن خطة ثنائية محددة، على رأسها التعاون في مجال إدارة وتشغيل بعض المنشآت الطبية المصرية، وتطوير ورفع كفاءة الأجهزة الطبية لتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن مذكرة التفاهم، تتضمن الاتفاق على وضع آلية عمل لتدريب الفرق الطبية من الجانبين المصري واليوناني، بهدف تبادل واكتساب المهارات والخبرات، وكذلك التعرف على منظومة العمل الصحي بالبلدين، بالإضافة إلى التعاون في ملف السياحة العلاجية، ووضع خطة استراتيجية للعمل معًا لانعاش هذا الملف الهام للدولتين، وتحقيق الرفاة للمرضى من الدول الأخرى.