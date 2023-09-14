الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة العالمية: الوضع كارثى فى ليبيا ويتطلب تكاتف كل الشركاء

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظري، إن الوصول إلى المناطق المتضررة في ليبيا يواجه تحديات بسبب الطرق المغلقة، والمناطق التي غمرتها المياه بالكامل، جراء العاصفة دانيال.

تعرض عدة مستشفيات للفيضانات

وأكد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الإعصار تسبب في فيضانات دمرت على أثرها البنية التحتية والمرافق العامة، وتعطيل الطرق بين المناطق، وانقطاع الكهرباء ووسائل الاتصال، كما تعرضت عدة مستشفيات للفيضانات ومن ثم تعطلت عن الخدمة تماما أو جزئيا، مما تطلب إجلاء المرضى.

تحديد الاحتياجات العاجلة وتقديم الدعم 

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع وزارة الصحة الليبية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتعزيز أنشطة الإبلاغ عن المخاطر، وإشراك المجتمع المحلي أثناء الفيضانات وبعدها، منوهًا بأن المنظمة على أهبة الاستعداد لدعم الاستجابة لهذه الكارثة، وعلى اتصال وثيق من خلال المكتب القُطري لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا بوزارة الصحة، لتحديد الاحتياجات العاجلة وتقديم الدعم في الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة، خاصة أن الوضع الكارثي الراهن يتطلب تكاتف مجتمع المانحين وكافة الشركاء والأشقاء.

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