الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئول بـ"الصحة العالمية" يعلن احتمالية ارتفاع وفيات ليبيا لـ15 ألف شخص

ليبيا
ليبيا

كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظري، عن تفاصيل الوضع الصحي والإنساني لحجم الدمار الذي خلفه إعصار "دانيال" على الأراضي الليبية التي سببت أكبر وأسوأ فيضانات شهدتها البلاد في القرن الماضي.

بين 1.5 و1.8 مليون شخص متضرر بالمنطقة الشرقية في ليبيا

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية خلال تصريحات خاصة لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن هناك نحو بين 1.5 و1.8 مليون شخص متضرر بالمنطقة الشرقية في ليبيا جراء العاصفة، مطالبًا بتقديم حزمة مساعدات واتخاذ عدد من الإجراءات لتوفير المستلزمات الطبية لإنقاذ المصابين، كما أن المتضررين عرضة لخطر متزايد من الأمراض المنقولة بالمياه، وغيرها من الأمراض التي تتفشى في الظروف المماثلة.

جثامين ملقاة بالشوارع جراء العاصفة

وتابع، أنه تم تشكيل فرق فنية متخصصة لانتشال الجثامين والبحث عن المفقودين جراء العاصفة في ليبيا، مع تفعيل بعض المراكز المتخصصة في حالات الطوارئ لدعم المساعدات الإنسانية، منوهًا بأن هناك جثامين ملقاة بالشوارع جراء العاصفة تمثل قنبلة موقوتة لاحتمالية انتشار الأمراض والأوبئة، ويجب انتشالها فورًا.

وأشار إلى هناك تقييمًا مستمرًا للحالة الصحية للناجين والمتضررين والنازحين من أجل تقديم المساعدات اللازمة، مما أوضح عدد الضحايا وحجم الخسائر في درنة حتى أمس وصلت لـ3400 قتيل، وارتفاع أعداد المفقودين من حوالي 5 آلاف إلى 6 آلاف شخص حتى أمس الأول، ومن المرجح أن يصل عدد الوفيات إلى 15 ألف قتيل، مع تزايد الأعداد، مناشدًا فرق الاستجابة حاجتهم الماسة إلى أكياس حفظ الجثث.

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