الخميس 14 سبتمبر 2023
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مصر

مستشار وزير الصحة يكشف عن 3 محاور لتوفير خدمات تنظيم الأسرة

الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن وزارة الصحة والسكان تعمل على تحسين خدمات تنظيم الأسرة من خلال 3 محاور أساسية، الأول؛ توفير خدمات تنظيم الأسرة فى كل الوحدات الصحية وبالمجان بما فيها الوسائل الحديثة التى تشمل "كبسولة تحت الجلد– اللولب الهرمونى".

وأضاف، لـ"الدستور"، أن المحور الثانى قائم على زيادة الطلب على الخدمة من خلال الرائدات الريفيات والقوافل المتنقلة للوصول للأماكن النائية، أما المحور الثالث فيتضمن تحسين الخدمات المقدمة من خلال تدريب الأطباء لمساعدة السيدات على اختيار الوسيلة المناسبة لهم.

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الزيادة السكانية غير المنضبطة

وأكد الدكتور عمرو حسن أن الزيادة السكانية غير المنضبطة تلتهم جهود وإنجازات الدولة فى كل المجالات، سواء كان فى التعليم أو الصحة أو العيش بحياة كريمة، وإذا كان بناء المدن الجديدة بما فيها العاصمة الإدارية والشبكة القومية للطرق هو مفتاح التخطيط الإقليمي لتحقيق توزيع جغرافي أكثر توازنًا للسكان، وتقليل التفاوتات بين المناطق الجغرافية وبين الشرائح السكانية، فإن حل المشكلة السكانية هو مفتاح التخطيط القوى لمصر، ولن تنطلق مصر بقطار التنمية إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية، والعمل على زيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء.

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مواجهة الزيادة السكانية

وأشار إلى أن الدولة حاليًا لا تعتمد فى خطتها لمواجهة الزيادة السكانية على العدد فقط على عكس رؤية الدولة قديمًا، وإنما تهتم بتحسين الخصائص السكانية بالتزامن مع تقليل معدلات الإنجاب، بشكل يضمن تحقيق حياة كريمة للمواطنين، والحصول على حقه الكامل فى التعليم والصحة وبأعلى جودة ممكنة، بالإضافة إلى المسكن الجيد، وهو ما تحققه حياة كريمة فى إطار الجمهورية الجديدة، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى العيش.

الصحة خدمات تنظيم الأسرة الأماكن النائية الرائدات الريفيات الوحدات الصحية دريب الأطباء

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