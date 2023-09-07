مستشار وزير الصحة: الزيادة السكانية سبب عدم الشعور بتحسن

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن الدولة المصرية فتحت ملف الزيادة السكانية منذ 60 سنة، موضحًا أن هناك دولا فتحت هذا الملف معنا وقامت بحله منذ 20 و30 سنة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم المذاع على قناة "أون"، أن التجربة المصرية في مواجهة الأزمة السكانية ثرية، وهناك فترات شهدنا نجاحات وفترات أخرى تراجع هذا النجاح، منوها إلى أننا الآن على أعتاب الجمهورية الجديدة وهذا الملف يجب حله بشكل كامل.

ينقصنا الاستدامة في مواجهة الأزمة السكانية

وأكد، أن هناك جهودا تبذل دائما لمواجهة أزمة الزيادة السكانية ولكن ينقصنا استدامة الجهود، منوها إلى أن آخر 9 سنوات هناك تحسن واضح في كل المؤشرات، ففي 2014 وُلد أكثر من 2 مليون و700 ألف، أما في 2022 هناك 2 مليون و200 ألف، وكان متوسط عدد الأطفال 3.5 للأم الواحدة، والآن طبقا للمسح الأخير نزلنا لـ2.85، وهذه المؤشرات تعكس أن هناك استدامة في الجهود آخر 9 سنوات.

وتابع: "الرئيس دائما ما يحذر من الزيادة السكانية وهذا جعل كل الجهات في الدولة تتحرك".

ولفت إلى أن الاعتراض ليس على الزيادة السكانية ولكن على أن الزيادة أكثر من قدرة الدولة، موضحًا أن الدولة المصرية صرفت مليارات الجنيهات على البنية التحتية، ولو عندنا زيادة سكانية أقل كان المواطن سيشعر بجودة الحياة في كل شيء مثل التعليم الجيد والخدمات الصحية الجيدة.

وأردف: "بنقول للمواطن لما الزيادة السكانية تقل هتشعر بتحسن كبير في كل شيء".