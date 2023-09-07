الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار وزير الصحة: الزيادة السكانية سبب عدم الشعور بتحسن

الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن الدولة المصرية فتحت ملف الزيادة السكانية منذ 60 سنة، موضحًا أن هناك دولا فتحت هذا الملف معنا وقامت بحله منذ 20 و30 سنة.

 

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم المذاع على قناة "أون"، أن التجربة المصرية في مواجهة الأزمة السكانية ثرية، وهناك فترات شهدنا نجاحات وفترات أخرى تراجع هذا النجاح، منوها إلى أننا الآن على أعتاب الجمهورية الجديدة وهذا الملف يجب حله بشكل كامل.

 

ينقصنا الاستدامة في مواجهة الأزمة السكانية

وأكد، أن هناك جهودا تبذل دائما لمواجهة أزمة الزيادة السكانية ولكن ينقصنا استدامة الجهود، منوها إلى أن آخر 9 سنوات هناك تحسن واضح في كل المؤشرات، ففي 2014 وُلد أكثر من 2 مليون و700 ألف، أما في 2022 هناك 2 مليون و200 ألف، وكان متوسط عدد الأطفال 3.5 للأم الواحدة، والآن طبقا للمسح الأخير نزلنا لـ2.85، وهذه المؤشرات تعكس أن هناك استدامة في الجهود آخر 9 سنوات.

وتابع: "الرئيس دائما ما يحذر من الزيادة السكانية وهذا جعل كل الجهات في الدولة تتحرك".

ولفت إلى أن الاعتراض ليس على الزيادة السكانية ولكن على أن الزيادة أكثر من قدرة الدولة، موضحًا أن الدولة المصرية صرفت مليارات الجنيهات على البنية التحتية، ولو عندنا زيادة سكانية أقل كان المواطن سيشعر بجودة الحياة في كل شيء مثل التعليم الجيد والخدمات الصحية الجيدة.

وأردف: "بنقول للمواطن لما الزيادة السكانية تقل هتشعر بتحسن كبير في كل شيء".

عمرو حسن وزير الصحة الزيادة السكانية كل الزوايا ساره حازم برنامج كل الزوايا

الأكثر قراءة

"الكهرباء" تدرس إنشاء 4 وحدات نووية جديدة فى مطروح

محاكمة 12 متهما بقتل صاحب محلات الفقير.. اليوم

مصر تواجه روسيا.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-9-2023

استقرار عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 7- 9- 2023 فى مصر

سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 7- 9- 2023

وفاة أكبر مُعمرة فى الفيوم عن عمر يناهز 113 عاماً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

محمد رفعت

الرئيس !

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال