"التضامن" تواصل تدريب الرائدات والمتطوعين بالهلال الأحمر وصندوق علاج الإدمان

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار تدريب الرائدات الريفيات على توعية الأسر بـ 12 قضية مجتمعية منها التسرب من التعليم، وظاهرة ختان الإناث والعنف ضد المراة والثأر، والأمية وغيرها من العادات المجتمعية السيئة، بجانب توعية السيدات والفتيات في الريف بالقيم المجتمعية والصحية والتعليمية السليمة من أجل الارتقاء بحياة الأهالي في الريف من خلال برنامج وعي، علاوة على تدريب المدربين القائمين على تدريب 15 ألف رائدة مجتمعية على أعلى مستوى من المهارات لرصد اتجاهات وسلوكيات الأسر بجميع قرى حياة كريمة.

كما يقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بتدريب كوادر الصندوق من العاملين فى مجال الوقاية المبكرة، وأيضا المتطوعين الذين يبلغ عددهم 32 ألف متطوع بهدف توعية الأسر والشباب فى مواجهة الظواهر السلبية، وتعزيز قدرتهم على الصمود فى مواجهة مشكلات المخدرات والجريمة والعنف المرتبطين بها.

وأضافت وزارة التضامن، أن جمعية الهلال الأحمر المصري تواصل بصفة مستمرة تدريب المتطوعين لديها ضد الكوارث والحوادث، والاستعداد الجيد من خلال تجهيز فرق للطوارئ واستكمال المخازن الاستراتيجية من المواد الإغاثية لاستخدامها حين الحاجة، كما يتم تدريب فرق الإغاثة بعد الحادث مباشرة بتقديم الإسعافات الأولية للحالات البسيطة، وبانتشال أي ضحايا من مكان الحادث ونقلهم والمضارين للمستشفيات، أيضا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمضارين وبصفة خاصة النساء والأطفال والشيوخ، وتوفير أكياس الدم حال الطوارئ.