الباز: لو ظل وضع الزيادة السكانية كما هو فهذا يعنى عملية انتحار جماعى

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن التجربة المصرية في مثلث السكان والصحة والتنمية.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "هذا ليس أمرًا سياسيًا أو اقتصاديًا، لكنه أمر وجودي يتعلق بهل نحن مكملين أم لا، ولو مكملين هيبقى شكلنا ووضعنا عامل إزاى؟".

وأكد الباز أن "المناقشات التي دارت في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية وحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الصحة وعدد من المسئولين، تؤكد أنه لو ظل وضع الزيادة السكانية على ما هو عليه فهذا يعني إننا ننفذ عملية انتحار جماعي".

الباز: مصر تزيد 2.5 مليون نسمة سنويًا

وتابع: "أحد المتخصصين في الإحصاء قال لي إننا تقريبًا نزيد في السنة من 2 لـ2.5 مليون نسمة، وهذه الزيادة لها احتياجات، وإذا كانت التنمية التي تحدث تتناسب مع الزيادة السكانية سيكون وضعنا مثاليًا".

واستكمل: "واحد ربنا كرمه بأطفال بيخلف كل سنة عيل، وكل سنة دخله يزيد هنا لا توجد مشكلة، إنما لو كل سنة ينجب عيل والموارد والدخل لا يزيد بل يقل أحيانًا يبقى أنت عندك مشكلة، هكذا الدولة، الموارد ليست كثيرة، والدخل ثابت يعتمد على قناة السويس والسياحة والتصدير".

وأشار "الباز" إلى أن عدم وجود نسبة وتناسب بين الزيادة السكانية والموارد يولد مشكلات بالتأكيد، مؤكدًا أن التجربة المصرية خلال العشر سنوات الماضية توضح أن هناك اهتمامًا أساسيًا بملف الصحة.

وأعرب "الباز" عن دهشته ممن يقولون إن الدولة لا تهتم بملف الصحة، قائلًا: "بستغرب جدًا من الناس اللي بتقول إن الدولة مش مهتمة بصحة المواطن.. لما نيجي نفرد خريطة السنوات الماضية نسأل هو اللي حاصل في الصحة ده حاصل في دولة تانية؟".