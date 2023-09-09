السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "الصحة" يكشف تفاصيل مؤتمر السكان العالمي

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مؤتمر السكان العالمى.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بداية الانطلاق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، والتي تأتي تحت رعاية الرئيس السيسي.

وأضاف أن أهم التكليفات هى تكليف الرئيس بتوفير جودة حياة المواطن بدءا من التعليم والصحة حتى العمل، وتعزيز التمويل والاستثمار الحكومى والأهلى.

وأشار إلى أن توفير الحياة الكريمة للمواطن يأتى بالتركيز على جودة الخدمات وليس مطلق الخدمات.

وأكد أن هناك حق للطفل فى تعليم جيد وصحة جيدة وفترة بينية مناسبة بين الطفل والآخر، فضلاً عن حق الأم فى اختيار السن المناسب للحمل، والسن المناسب والحالة الصحية والنفسية للزواج، فلابد أن يتم الاختيار المناسب لشركاء المستقبل.

مؤتمر السكان العالمى حسام عبد الغفار وزارة الصحة والسكان فضائية دي ام سي ايمان الحصري مساء دى ام سى

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