الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يتفقد المعرض الطبى على هامش المؤتمر العالمى للصحة والسكان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أجرى  الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية للمعرض الطبي، على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية.

ويضم المؤتمر 270 جلسة حوارية يشارك فيها 65 متحدثًا من المصريين والأجانب، بالإضافة إلى برنامج علمي للزمالة المصرية يتضمن 14 ورشة عمل و33 جلسة يتحدث فيها 125 شخصًا في 31 تخصصًا.

موضوعات يناقشها المؤتمر

ومن أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر الحوكمة الرشيدة، والدبلوماسية الصحية، وتأثير التركيبة السكانية على الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتغطية الصحية الشاملة، والصحة العقلية والنفسية، والإدمان، والاستثمار في الرعاية الصحية، واقتصاديات الصحة، والابتكار، والبحث والتطوير والتحول الرقمي، والأدوية والرعاية الصحية وصناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وتعزيز الصحة العامة وتغيير السلوك.

يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية للمعرض الطبي على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية أزمة الزيادة السكانية

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