أستاذ اقتصاديات الصحة: ظهور السكر على أغطية أدوية الشرب دليل على فسادها

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه بعد انتهاء صلاحية الدواء تحدث واحدة من تلك الحالتين لا يمكن للمواطنين تمييزهما إلا المتخصصين.

وأضاف "عنان"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية: "الحالة الأولى: تغير في التركيب الكيميائي للدواء، وبالتالي يجب عدم تناول الدواء، أما الثانية فتقل فيها فاعلية المادة الفعالة في الدواء، وبالتالي يقل تأثير الدواء قليلًا على المريض ولكن يمكنه تناوله".

إسلام عنان: تعرض الدواء للضوء لفترة طويلة يفسده

كما أشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة إلى أن تعرض الدواء للضوء لفترة طويلة يفسده، مشددًا على ضرورة عدم إخراج الأدوية من تغليفها وتعريضها للضوء إلا في حالة الاستخدام.

وأوضح أنه عند تكوّن السكر على غطاء أدوية الشرب فهذا يعتبر دليلًا على فسادها ويجب عدم استخدامها.

وأكد أن أدوية الشرب لها تاريخان للصلاحية، الأول يتعلق بحالة عدم فتح العلبة، أما الثاني في حالة فتح العلبة، وهناك قطرات مدة صلاحيتها تستمر حتى أسبوعين، مشددًا على ضرورة قراءة النشرة الداخلية للدواء، خاصة طرق حفظ الدواء ودرجة حرارته المناسبة وتاريخ صلاحيته.