أستاذ أوبئة: عدم استكمال كورس المضاد الحيوى يسبب ضررًا مجتمعيًا كبيرًا (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن عدم استكمال كورس المضاد الحيوي أكثر خطورة من عدم أخذه في مواعيده المحددة وتأخيرها.

وأضاف عنان، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن عدم استكمال كورس المضاد الحيوي يؤدي إلى عدم فاعلية نفس المضاد فيما بعد، إذ إن عدم استكمال الكورس يخلق مقاومة ضد المضادات الحيوية.

إسلام عنان: عدم استكمال كورس المضاد الحيوى يؤثر سلبًا على المجتمع ككل

كما أوضح أن عدم استكمال كورس المضاد الحيوي يؤثر سلبًا على المجتمع ككل، حيث إنه ينتج عنه بكتيريا تقاوم المضاد الحيوي تكبر وتنتقل من فرد لآخر، وبالتالي تحدث مقاومة ضد المضادات الحيوية للمجتمع وليس الفرد نفسه.

وأشار إلى أنه لا يُفضل تناول أدوية المضادات الحيوية في غير أوقاتها المحددة لها، لكنها في هذه الحالة لا تشكل خطورة على المريض أو المحيطين به مثلما يحدث عند التوقف عن استكمال كورس المضاد الحيوي، مؤكدًا أن عدم استكمال كورس المضاد الحيوي يسبب ضررًا مجتمعيًا كبيرًا للغاية.