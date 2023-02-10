أستاذ أوبئة: حقنة هتلر كارثة والمضادات الحيوية سببت وفاة مليون شخص قبل 2019

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن المضاد الحيوي يعالج البكتيريا، وبالتالي لا يجب الحصول عليه لعلاج الفيروسات حتى لا تحدث مقاومة للمضاد الحيوي.

وأضاف عنان، خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "قبل عام 2019 كان هناك مليون حالة تموت بسبب مقاومة المضاد الحيوي، أما حقنة هتلر فهي كارثة".

عنان: متوقع زيادة الرقم إلى 1.5 مليون وفاة بسبب المضادات الحيوية

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزداد هذا الرقم بعد جائحة كورونا بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية إلى مليون ونصف المليون شخص، وبالتالي وضع معظم الدول تحذيرات كبيرة على صرف المضادات الحيوية، حيث يجب أن يتم الصرف بروشتة مختومة.

وتابع: "في كل مرة يحصل الشخص على المضاد الحيوي، فإنه يقلل من فرص فعاليات المضاد في المرات المقبلة للناس كلها، وليس للشخص نفسه فقط".

واستكمل: "وبالتالي، فإنه من المهم ألا نحصل على المضادات الحيوية إلا بعد التأكد من الحاجة إليه، ووجود عدوى بكتيرية مصاحبة للعدوى الفيروسية، وكل ذلك يكون بعد الكشف عند طبيب، ولكن عند بداية الحصول على المضاد الحيوي يجب أن ننهي الكورس حتى نهايته، وإلا فإن الجسم ستتولد به مقاومة ضد المضادات الحيوية".