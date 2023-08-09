استشارى مناعة: وفاة 145 شخصًا كل ساعة بسبب بكتيريا مقاومة المضاد الحيوى

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، إن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية تهديد كبير على الصحة العامة، إذ كشف عن أن خطر استخدام المضاد الحيوي يكمن في أنه يعمل ضد البكتيريا التي تستجيب له، في حين أن أغلب المسببات لأمراض العدوى في دول العالم كله هي الفيروسات.

وأشار "بدران"، خلال اتصال هاتفي في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن استخدام المضاد الحيوي لعلاج الفيروسات جهل كبير، موضحًا أن مقاومة المضادات الحيوية انتشرت بين أجيال البكتيريا بنسبة 13% لكل 100 ألف في العالم المتقدم، و24 لكل 100 ألف في الدول النامية، وأن كل ساعة يتوفى 145 شخصًا نتيجة الإصابة ببكتيريا تقاوم المضاد الحيوي.

وأضاف أن خطورة مقاومة المضادات الحيوية تتلخص في أن ينشأ جيل جديد من البكتيريا المقاومة، التي لن يتعافى منها المريض، علاوة على كونها السبب الرئيسي في الوفيات حول العالم، لافتًا إلى أن البكتيريا ذكية جدًا في التعامل مع الإفراط في تناول المضادات والتي تكشف عن سر عملها، وتستطيع تطوير إنزيمات لإيقاف عمله وعدم تسلله لمستعمرات البكتيريا.

وأوضح أنه يجب عدم صرف المضادات الحيوية دون استشارة طبية وروشتة، وتجنب تكرار أخذها، واستخدامها مع الفيروسات أو الفطريات، مشددًا على ضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية تعزيز المناعة، وذلك من خلال النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا وتناول أطعمة داخل بيوتنا والتفاؤل؛ لما له من أثر كبير على الصحة العامة.