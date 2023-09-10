أبرزها الصبار واللافندر.. فوائد الأدوية العشبية لتحسين الصحة العامة

تحتوي الأدوية العشبية على مكونات نشطة مصنوعة من أجزاء النباتات مثل الأوراق أو الجذور، وقد تمت دراسة بعضها بما في ذلك نبات الإشنسا، ونبتة الناردين، ونبتة سانت جون، على نطاق واسع ووجد أن لها فوائد صحية حقيقية.

وجدت إحدى الدراسات الوصفية المنشورة في مجلة "The Lancet"، أن الإشنسا قللت من احتمالات الإصابة بنزلات البرد بنسبة 58%، في حين تشير مراجعة أجريت عام 2015 للدراسات التي تبحث في حشيشة "الهر" إلى أنها قد تحسن نوعية النوم.

وأظهرت الأبحاث أنه على الرغم من أن الأدوية العشبية تكون دائمًا عالية الجودة، إلا أن هناك تباينًا كبيرًا في الجودة مع المكملات الغذائية العشبية، فالأدوية العشبية تكون مصحوبة دائمًا بمنشورات معتمدة حول كيفية ووقت تناول المنتج، وهذا ليس هو الحال مع المكملات الغذائية.

فوائد الأدوية العشبية



1- الصبار:

لتهدئة الأمراض الجلدية بما في ذلك الصدفية والحروق ولدغات الحشرات، تشير الدراسات الجديدة إلى أنه قد يساعد في علاج القولون العصبي والإمساك، يمكن أن يهيج الجلد لدى البعض ويسبب الإسهال.

2- الكوهوش الأسود:

لتخفيف أعراض انقطاع الطمث مثل التعرق الليلي.

3- البابونج:

كوب من شاي البابونج يمكن أن يعزز النوم ويساعد على الهضم، يمكن أن يسبب النعاس بكميات كبيرة، غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة القلب.

4- الهندباء:

يحفز الشهية ويساعد على الهضم ويؤخذ كشاي ويساعد على ترطيب الجسم، يستخدم الجذر للتخلص من سموم الكبد والأوراق للمساعدة في وظائف الكلى.

5- الإشنسا:

يقوي جهاز المناعة لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا، آمن بشكل عام، ولكن إذا كنت تتناول دواءً للكبد فلا يُنصح بذلك.

6- الجينسنج:

يستخدم لتخفيف التعب، ويعتقد العلماء أيضًا أنه يحفز الدماغ.

7- الزوفا:

استخدم لعدة قرون لعلاج نزلات البرد والسعال، تم ربطه بالنوبات عند الأشخاص المصابين بالصرع.



8- إينولا:

يساعد على استرخاء الممرات التنفسية في حالات الرئة، قد يتداخل مع مستويات السكر في الدم.

9- جياوجولان:

وجد العلماء الصينيون أن الأشخاص الذين تناولوه كشاي عاشوا لفترة أطول من المتوسط، يمكن أن يسبب الغثيان والقيء.

10- اللافندر:

لتقليل الأرق والقلق والصداع وتساقط الشعر، بعض الناس يأخذونه لتخفيف الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

11- إكليل الجبل:

غالبًا ما يستخدم في شكل زيت لتخفيف التوتر والقلق وتعزيز التركيز.

12- نبتة سانت جون:

تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يعزز المزاج ويخفف من الاكتئاب الخفيف أو المتوسط، يجب التحقق قبل استخدامه مع أدوية أخرى، يمكن أن يسبب الحساسية والغثيان والإسهال والصداع وأكثر من ذلك.

13- الكركم:

تم العثور على الكركمين العنصر النشط للحد من الالتهابات ورفع مستويات مضادات الأكسدة.