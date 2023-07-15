استشارى تغذية علاجية يكشف فوائد وأضرار أعشاب "الأشواجندا" (فيديو)

أوضح الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، أبرز المعلومات عن أعشاب الأشواجندا، التي تعتبر تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، لتخفيف التوتر، قائلاً: "إن الأشواجندا هو عشب هندي متواجد منذ 3 آلاف عام، ومتواجد في الطب الهندي، حيث يوجد بالطب الهندي ما يسمى بـ "طب الحياة".

وأضاف الدكتور محمد حلمي خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أن الهند معروفة بأنها أصل التوابل والأعشاب على مر التاريخ، لافتا إلى أن "الأشواجندا" هو عشب من عائلة "الأدبتو جينيك" وهو من أصل التكيف أو التأقلم، ويقال إن هذه العشبة عندما تدخل إلى أجسامنا تجعل كل شيء يتأقلم في المستوى الطبيعي له وذلك بالنسبة للكورتيزون، والسكر والضغط، ومشاكل الغدة الدرقية، والهرمونات الجنسية.

وأوضح أن الكثير من الناس ارتكبوا الكثير من الأخطاء بالتوقف على علاجهم، وتناول أعشاب الأشواجندا، لافتا إلى أن الأشواجندا لها فوائد وأضرار، وتتمثل فوائدها بأنها تساعد على الارتخاء خاصة بالنسبة لمن يعانون من اضطرابات النوم والتوتر والقلق، حيث تعم على تهدئة الأعصاب والنوم بعمق، وبالتالي يمكن تناولها لمن لا يعانون من أمراض مزمنة، كما أنها تقلل من الإحساس بالإجهاد والتعب، كما أنها تستخدم كمنشط، وذلك يعتمد على وقت تناولها فمن يريد أن تمنحه النشاط والحيوية يتناولها صباحا، ومن يريد أن تمنحه الاسترخاء يتناولها ليلاً.

وأشار إلى أن أضرار تناول أعشاب الأشواجندا، هي أنها تقلل من سكر الدم بشكل كبير، وبالتالي فإن مريض السكر الذي يتناولها اعتقادًا منه بأنها تنظم سكر الدم مع دواء السكر، من الممكن أن يدخل في غيبوبة سكر وتصل إلى الوفاة.