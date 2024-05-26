الدورى المصرى اليوم.. مواعيد مباريات الأحد 26 مايو 2024

البحث عن مباريات الدوري المصري من الموضوعات التي تهم عشاق كرة القدم، وذلك للاستمتاع بمختلف المباريات المقامة في هذه البطولة المهمة، وكذلك البطولات والدوريات الأجنبية والدولية والأوروبية.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 مايو 2024 في الدوريات المقامة حاليًا على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي.

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز

البنك الأهلي والإسماعيلي الساعة 16:00.

طلائع الجيش وبلدية المحلة الساعة 19:00.

مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي الساعة 19:00.

مواعيد الدوري الإسباني الدرجة الأولى

خيتافي وريال مايوركا الساعة 15:00.

سيلتا فيغو وفالنسيا الساعة 17:15.

لاس بالماس وديبورتيفو ألافيس الساعة 17:15.

إشبيلية وبرشلونة الساعة 22:00.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي الدرجة A

أتلانتا وتورينو الساعة 19:00.

نابولي وليتشي الساعة 19:00.

إمبولي وروما الساعة 21:45.

فروسينوني وأودينيزي الساعة 21:45.

هيلاس فيرونا وانتر ميلان الساعة 21:45.

لاتسيو وساسولو الساعة 21:45.

مواعيد مباريات دوري الدرجة الأولى البلجيكي A

سانت جيلواز وجينك الساعة 19:30.

رويال أنتويرب وأندرلخت الساعة 19:30.

كلوب بروج وسيركل بروج الساعة 19:30.

مواعيد مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز

بوكا جونيورز وتاليريس كوردوبا الساعة 02:00.

هوراكان وانيستتوتو الساعة 21:30.

سارمينتو وانديبندينتي ريفاديفا الساعة 23:30.

جيمناسيا لابلاتا وبانفيلد الساعة 23:45.

إنديبندينتي وفيليز سارسفيلد الساعة 02:00.

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي MLS

أورلاندو سيتي وكولومبوس كرو الساعة 02:30.

نيو انجلاند ريفولوشن ونيويورك سيتي الساعة 02:30.

دي سي يونايتد وشيكاغو فاير الساعة 02:30.

شارلوت وفيلادلفيا يونيون الساعة 02:30.

أتلانتا يونايتد ولوس أنجلوس إف سي الساعة 02:30.

مونتريال وناشفيل الساعة 02:30.

تورونتو وسينسيناتي الساعة 02:30.

سان لويس سيتي وسياتل ساوندرز الساعة 03:30.

دالاس وريال سالت ليك الساعة 03:30.

كولورادو رابيدز ومينيسوتا يونايتد الساعة 04:30.

سان خوسيه إيرثكويكس وأوستن إف سي الساعة 05:30.

بورتلاند تمبرز وسبورتنج كانساس سيتي الساعة 05:30.

لوس أنجلوس جالاكسي وهيوستن دينامو الساعة 05:30.

فانكوفر وايتكابس وإنتر ميامي الساعة 5:30.