السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 25-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 25-5-2024 والقنوات الناقلة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة، خاصة مع انطلاق العديد من البطولات الكروية العالمية والتي يفضل الملايين مشاهدتها من كافة دول العالم ويتألق فيها العديد من اللاعبين.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 25-5-2024

نعرض للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 25-5-2024 خاصة مع مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث جاءت المباريات كما يلي:-


مباريات دوري أبطال أفريقيا

مباراة الإياب بين نادي الترجي التونسي ضد نادي الأهلي المصري في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات دوري أبطال آسيا

مباراة نادي العين الإماراتي ضد نادي يوكوهاما إف مارينوس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نادي مانشستر يونايتد في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات كأس ألمانيا

مباراة نادي كايزرسلاوترن ضد نادي باير ليفركوزن في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات كأس فرنسا

مباراة نادي ليون ضد نادي باريس سان جيرمان في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى

مباراة نادي أوساسونا ضد نادي فياريال في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ريال سوسييداد ضد نادي أتليتكو مدريد في تمام الساعة 2:15 مساءا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ألميريا ضد نادي قاديش في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي رايو فاليكانو ضد نادي أتلتيك بيلباو في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ريال مدريد ضد نادي ريال بيتيس في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإيطالي

مباراة نادي يوفنتوس ضد نادي مونزا في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ميلان ضد نادي ساليرنيتانا في تمام الساعة 9  مساء بتوقيت القاهرة.

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غياب الأهلى.. مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين بدورى "نايل"

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 مايو والقنوات الناقلة لها

 

مباريات الدوري البلجيكي الدرجة الأولى

مباراة نادي جينت ضد نادي سينت ترويدنس في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ميشيلن ضد نادي ستاندر دو لياج في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي اود لوفين ضد نادي فيستيرلو في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.


مباريات الدوري الارجنتيني الممتاز


مباراة نادي تيغري ضد نادي راسينغ كلوب في تمام الساعة 1:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي بيلجرانو ضد نادي كوردوبا سانتاجو في تمام الساعة 3:15 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي لانوس ضد نادي إستوديانتس لابلاتا في تمام الساعة 3:15 مساءا بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي ارجنتينوس ضد نادي ريفر بليت  في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي غودوي كروز ضد نادي سان لورينزو في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة نادي نيولز أولد بويز ضد نادي ديفينسا خوستيكا في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.
مباراة نادي بوكا جونيورز ضد نادي تاليريس كوردوبا في تمام الساعة 2:00 مساء بتوقيت القاهرة.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-5-2024 في الدوري المصري والسعودي وكأس تركيا

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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24- 5-2024


القنوات الناقلة مباريات اليوم السبت 25-5-2024

حصلت مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-

قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12604.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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