مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 مايو والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 مايو 2024 والقنوات الناقلة لها، في مختلف البطولات والدوريات الأوروبية والمحلية والعربية للموسم الحالي (2023/2024)، هو كل ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، من وقت لحين على كافة محركات جوجل.

ومن أبرز مباريات اليوم، فاركو مع سموحة، في صراع الهروب من شبح الهبوط بالدوري المصري (مسابقة دوري نايل) «موسم 2023/2024»، فضلا عن قمة دوري اليد المرتقبة بين الأهلي والزمالك، على لقب دوري المحترفين.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة بالدوري المصري (دوري نايل)

الجمعة 24 مايو الجاري

إنبي & سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

اكتسح سيراميكا كليوباترا، زعيم الكرة البترولية، في مواجهة الدور الأول برباعية مقابل هدفين.

فاركو & سموحة.. السابعة مساء (ستاد المكس بالإسكندرية).

حقق الفريق البرتقالي، الفوز بهدفين مقابل هدف في مواجهة الدور الأول.

نهائي كأس قطر

السد & قطر.. السابعة مساء (ستاد المدينة التعليمية).

الدوري الإسباني

جيرونا & غرناطة.. العاشرة مساء (ستاد مونتيليفي).

الجولة الثامنة والثلاثون بالدوري الإسباني (الليجا).

الدوري الإيطالي

جنوى & بولونيا.. العاشرة إلا ربع مساء (ستاد لويجي قيراريس).

الجولة الثامنة والثلاثون بالدوري الإيطالي (الكالتشيو).

الدوري التركي

أنطاليا & ألانياسبور .. الثامنة مساء (ستاد أوكولاري).

الجولة الثامنة والثلاثون بالدوري التركي.

قمة دوري اليد بين الأهلي والزمالك

الأهلي & الزمالك.. السادسة مساء (صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر).

الجولة الثالثة بدوري المحترفين لحسم بطل الدوري.

موعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

يستضيف المارد الأحمر فريق باب سواقة، في تمام الثامنة مساء غدا السبت ، على ستاد الرعب (القاهرة الدولي)، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية (2023/2024).

وحسم التعادل السلبي، بدون أهداف مواجهة الذهاب، السبت الماضي ، التي أقيمت على ملعب رادس بتونس.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، هو حامل لقب النسخة الماضية، على حساب الوداد المغربي، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/2).