يهتم محبو كرة القدم بمتابعة مباريات اليوم الجمعة، والتي تضم مباريات مهمة في الدوري المصري، وكذلك مباراة مهمة بين الأهلي والزمالك، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24- 5-2024.

مواعيد مباريات اليوم

فاركو ضد سموحة ضمن مباريات اليوم في الدوري المصري الساعة 18:00 م.

إنبي ضد سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات اليوم في الدوري المصري الساعة 18:00 م.

جنوى ضد بولونيا ضمن مباريات الدوري الإيطالي، ستقام المباراة في ملعب لويجي فيرارى في 24 مايو 2024 الساعة 20:45.

الأهلي ضد الفتح الرباطي ضمن بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة، ستقام المباراة في كيجالي في 24 مايو 2024 الساعة 20:00.

الأهلي بنغازي ضد كيب تاون تايجرز ضمن بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة، ستقام المباراة في كيجالي في 24 مايو 2024 الساعة 17:00.

الاتحاد السكندري ضد سبورتنج ضمن مباريات اليوم في دوري السوبر المصري لكرة السلة، ستقام المباراة في الصالة الرياضية ببرج العرب في 24 مايو 2024 الساعة 20:00.

الوحدة ضد خورفكان ضمن مباريات اليوم في دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، ستقام المباراة في ملعب آل نهيان في 24 مايو 2024 الساعة 19:00.

نادي الإمارات ضد النصر ضمن مباريات اليوم في دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، ستقام المباراة في ملعب نادي الإمارات في 24 مايو 2024 الساعة 19:00.

عجمان ضد الشارقة ضمن مباريات اليوم في دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، ستقام المباراة في ملعب عجمان في 24 مايو 2024 الساعة 16:15.

حتا ضد الجزيرة ضمن مباريات اليوم في دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي ضد الزمالك ضمن مباريات دوري المحترفين المصري لكرة اليد ستقام المباراة في صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر في 24 مايو 2024 الساعة 17:00.

القنوات الناقلة مباريات اليوم

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت جميع مباريات الدوري المصري عبر تردداتها المختلفة وبجودة عالية (HD و SD)، كما تنقل نفس القنوات مباريات دوري المحترفين المصري.