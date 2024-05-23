الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب البث التلفزيونى.. تعديل موعد قمة اليد بين الأهلى والزمالك

قمة الأهلي والزمالك
قمة الأهلي والزمالك لليد

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، تأجيل موعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري المحترفين للموسم الحالي 2023/ 2024، والتي تقام بنظام "البيست أوف 3" لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتقام المباراة الفاصلة غدًا الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، بدلًا من التاسعة مساءً كما كان مقررًا في البداية.

ويعود تغيير موعد المباراة إلى طلبات مسئولي البث التلفزيوني، وذلك لضمان أفضل تغطية للمباراة الحاسمة التي ستُحدد بطل دوري المحترفين لكرة اليد هذا الموسم.

وفاز الأهلي في المواجهة الأولى مع الزمالك بنتيجة 26-25، بينما نجح الزمالك في الفوز بالمباراة الثانية بنتيجة 29-25.

وتحتاج المباراة الفاصلة غدًا إلى فوز أحد الفريقين ليتوج بطلًا للدوري.

وتشهد المباراة غدًا اهتمامًا كبيرًا من قبل جماهير الفريقين، خاصةً وأنها ستُحدد من سيُتوج بطلًا لدوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي.

الاتحاد المصرى لكرة اليد الاهلى دوري المحترفين لليد الزمالك قمة الأهلي والزمالك باليد

مواد متعلقة

كرة يد: الزمالك يفوز على الأهلي ويعادل سلسلة نهائي دوري المحترفين.. والحسم يتأجل للجمعة

كرة يد: الأهلى 10/10 الزمالك.. نهاية الشوط الأول من قمة إفريقيا

دورى المحترفين: يد الأهلى "تصفع" الزمالك بـ"ضربات الحظ"

دورى المحترفين: "يد الأهلى" تضرب الجزيرة بـ26/21 وسقوط مفاجئ للزمالك

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُكلف بإحياء مسار خروج "بنى إسرائيل" وتنظيم رحلات سياحية له

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

تحديد موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب

جثة فتاة طافية فى نيل منشأة القناطر تثير الجدل.. هل هى "جنى" آخر ضحايا معدية أبوغالب؟

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)