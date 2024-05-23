بسبب البث التلفزيونى.. تعديل موعد قمة اليد بين الأهلى والزمالك

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، تأجيل موعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري المحترفين للموسم الحالي 2023/ 2024، والتي تقام بنظام "البيست أوف 3" لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتقام المباراة الفاصلة غدًا الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، بدلًا من التاسعة مساءً كما كان مقررًا في البداية.

ويعود تغيير موعد المباراة إلى طلبات مسئولي البث التلفزيوني، وذلك لضمان أفضل تغطية للمباراة الحاسمة التي ستُحدد بطل دوري المحترفين لكرة اليد هذا الموسم.

وفاز الأهلي في المواجهة الأولى مع الزمالك بنتيجة 26-25، بينما نجح الزمالك في الفوز بالمباراة الثانية بنتيجة 29-25.

وتحتاج المباراة الفاصلة غدًا إلى فوز أحد الفريقين ليتوج بطلًا للدوري.

وتشهد المباراة غدًا اهتمامًا كبيرًا من قبل جماهير الفريقين، خاصةً وأنها ستُحدد من سيُتوج بطلًا لدوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي.