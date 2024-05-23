موعد مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في نهائي كأس تركيا 2024

تريزيجيه يبحث عن لقبه الثاني..

موعد مباراة طرابزون سبور وبشكتاش بنهائي كأس تركيا يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، اليوم الخميس، في المباراة النهائية من المسابقة.

موعد مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في نهائي كأس تركيا

يستعد فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بشكتاش، في نهائي كأس تركيا للموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة طرابزون سبور ضد بشكتاش في نهائي كأس تركيا، اليوم الخميس، في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تريزيجيه يبحث عن لقبه الثاني مع طرابزون سبور أمام بشكتاش

ويرغب محمود حسن تريزيجيه ورفاقه في قيادة طرابزون سبور لتحقيق الفوز بمباراة اليوم والتتويج بلقب كأس تركيا خلال الموسم الجاري، والأمر ذاته بالنسبة لفريق بشكتاش الذي يرغب في خطف اللقب.

ولكن محمود حسن تريزيجيه يطمح لحصد اللقب الثاني له مع طرابزون سبور، بعدما توّج بلقب كأس السوبر التركي لعام 2022.

وفي حال مشاركته بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في عضلة السمانة، فإن مباراة اليوم تُعد هي الثالثة التي يخوضها تريزيجيه مع طرابزون سبور في بطولة كأس تركيا هذا الموسم.

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام بشكتاش في نهائي كأس تركيا

في حراسة المرمى: محمد طه.

خط الدفاع: مونييه – ميندي – دينزيل - إلمالي.

خط الوسط: اوزديمير – بيريك – أنس برادي - نيكولاس بيبي.

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – أنس فيسكا.

مشوار طرابزون سبور وبشكتاش في كأس تركيا

وكان فريق طرابزون سبور قد تأهل إلى نهائي كأس تركيا، بعد فوزه على فاتح قرا جمرك برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي المسابقة، وبنتيجة 7-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل، نجح فريق بشكتاش في خطف بطاقة التأهل لنهائي كأس تركيا، على حساب أنقرة جوجو بهدف نظيف في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة هذا الموسم.