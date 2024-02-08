تريزيجيه يقود طرابزون سبور للفوز على جنتشلربيرليجي والتأهل لربع نهائي كأس تركيا

قاد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، فريق طرابزون سبور التركي للفوز على جنتشلربيرليجي بهدفين مقابل هدف في إطار الدور ثمن النهائي من بطولة كأس تركيا.

كان فريق جنتشلبرييرليجي قد تقدم في الدقيقة 14 عن طريق مليح بوستان قبل أن يدرك إرين المالي التعادل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 90 ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وتمكن تريزيجيه من إحراز الهدف الثاني لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 105 من الوقت الإضافي ليقود فريقه للصعود للدور ربع النهائي من بطولة كأس تركيا.

وشارك تريزيجيه لأول مرة مع طرابزون سبور بعد مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ودعها الفراعنة من الدور ثمن النهائي عقب الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

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