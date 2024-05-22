جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أتالانتا الإيطالي ضد باير ليفركوزن الألماني في نهائي الدوري الأوروبي، على إستاد "أفيفا" بمدينة دبلن الأيرلندية، بجانب مباراة الترسانة ضد حرس الحدود، ومباراة سبورتنج ضد منتخب السويس في دوري القسم الثاني أ المحترفين.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني أ المحترفين – الدورة الرباعية للصعود

- مباراة الترسانة ضد حرس الحدود: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة سبورتنج ضد منتخب السويس: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة أتالانتا الإيطالي ضد باير ليفركوزن الألماني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

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• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

- مباراة مستقبل سليمان ضد مستقبل المرسي: في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

- مباراة إتحاد تطاوين ضد إتحاد بن قردان: في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يخوض فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، مواجهة قوية أمام منافسه الترجي التونسي، في مواجهة جديدة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس بتونس، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن فيوتشر في دوري نايل

يلتقي فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره مودرن فيوتشر، على استاد "القاهرة الدولي"، غدًا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة دوري نايل.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، يوم 6 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، على أن تُقام مواجهة غينيا بيساو في موعدها يوم 10 من الشهر نفسه.