الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الترسانة يستضيف حرس الحدود وسبورتنج يواجه السويس في دورة الترقي للممتاز

فريق منتخب السويس
فريق منتخب السويس

تبدأ في الخامسة عصر اليوم الأربعاء، منافسات دورة الترقي للدوري الممتاز بإقامة مباراتين الأولى بين الترسانة وحرس الحدود والثانية بين سبورتنج ومنتخب السويس.

الترسانة يتحدي حرس الحدود

في ملعب حسن الشاذلي بميت عقبة يحل حرس الحدود بقيادة محمد مكي ضيفا على فريق الترسانة بقيادة حسين شكري في مواجهة قوية وصعبة للفريقين .

حرس الحدود يبدو الأقرب للفوز على أساس أنه شارك في دور أقوى وهو دوري المحترفين ويملك لاعبين شاركوا مع الفريق في الدوري الممتاز الموسم المقبل لكن الترسانة يملك فريقا قويا ولو نجح في الفوز اليوم سينافس بقوة على الصعود للدوري الممتاز.

وتأهل حرس الحدود لدورة الترقي بعد احتلاله المركز الثالث في دوري المحترفين برصيد 49 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن غزل المحلة الذي احتل المركز الثاني وصعد للدوري الممتاز .

وصعد الترسانة لدوري المحترفين ودورة الترقي بعدما تصدر المجموعة الأولى "2" برصيد 42 نقطة وهو أكبر عدد من النقاط جمعه فريق في كل مجموعات دوري القسم الثاني "ب" إضافة إلى أنه الفريق الوحيد مع المنصورة الذي لم يتعرض للهزيمة.

وفي المباراة الفاصلة فاز الترسانة على ديروط بركلات الترجيح بعد إنتهاء المباراة بالتعادل 1-1 .

يدير المباراة محمود البنا ويساعده محمد محمود لطفي وهشام الدسوقي ومعهم محمود وفا حكما رابعا .

فريق حرس الحدود

سبورتنج يستضيف منتخب السويس

وفي ملعب حرس الحدود بالإسكندرية يلتقي سبورتنج بقيادة أحمد فاروق مع منتخب السويس بقيادة سعد فاروق في مباراة متكافئة تجمع فريقين لعبا في القسم الثاني "ب" وكل منهما لديه الرغبة في الفوز لبادية دورة الترقي بقوة.

وصعد سبورتنج لدوري المحترفين ودورة الترقي بعدما  تصدر المجموعة الثالثة "2 " وجمع 35 نقطة من الفوز في 10 مباريات والتعادل 5 مرات والهزيمة في ثلاث مباريات وسجل 28 هدفًا ودخل مرماه 18 هدفًا وفي المباراة الفاصة فاز سبورتنج على المنصورة بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

بينما صعد منتخب السويس بعدما تصدرالمجموعة الثانية "1" في القسم الثاني "ب" برصيد 33 نقطة وحقق تسعة انتصارات وتعادل 6 مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 25 هدفًا ودخل مرماه تسعة أهداف وفي المباراة الفاصة فاز منتخب السويس على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد.

يدير المباراة محمد سلامة "ميدو" ويساعده سمير جمال وهاني خيري ومعهم محمد العتباني حكما رابعا.

دورة الترقي للممتاز الترسانة حرس الحدود سبورتنج منتخب السويس

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