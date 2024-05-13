الترسانة يهزم ديروط بركلات الترجيح ويتأهل لدورة الترقي للدوري الممتاز

صعد فريق الترسانة لدورة الترقي للدوري الممتاز بعد فوزه على ديروط 4-3 بركلات الترجيج في المباراة الفاصلة التي أقيمت بملعب خالد بشارة بالجونة .

انتهى الشوط الأول بتقدم ديروط بهدف سجله أحمد فاروق في الدقيقة 30 عندما مرر محمود الزيني كرة عرضية وصل اليها أحمد فاروق قبل مدافعي الترسانة وسددها برأسه داخل المرمى.

كان فريق ديروط الأفضل والأخطر في الشوط الأول ومرت قذيفة عصام محمود فوق العارضة وأنقذ عمر ساجد حارس الترسانة فرصة لأحمد سعيد .

وكانت الفرصة الوحيدة للترسانة في الدقيقة 19 عندما مرر خالد مسعد كرة عرضية أرضية هيأها أوجستين أوتو لتفسه وسددها أقوية أمسكها حسام عبد الخالق حارس ديروط على مرتين.

بدأ الشوط الثاني بهجوم للترسانة بحثا عن هدف التعادل وفي الدقيقة 48 مرر خالد مسعد كرة عرضية من ركلة حرة سددها محمد صبري برأسه بجوار القائم الأيمن .

في الدقيقة 53 مرر أحمد سعيد كرة لأحمد فاروق داخل منطقة الجزاء سددها قوية ارتدت من العارضة وأبعدها الدفاع وفي الدقيقة 58 أجرى حسين شكري المدير الفني للترسانة تغييرين بنزول محمد عماد الفيل وإسلام عصام بدلا من محمد ناجح ومحمد يوسف.

في الدقيقة 59 مرر خالد مسعد كرة عرضية من ركلة ركنية أخطأها حارس ديروط ولمست يد زميله المدافع محمود عمر وسكنت الشباك لتعلن عن هدف التعادل للترسانة.

بعد الهدف دفع علاء إبراهيم بمحمود محمد بدلا من أحمد سعيد وحصل كريم خميس لاعب الترسانة على اذار بسبب الخشونة وتوالت هجمات الترسانة وسدد ميدو شلاطة كرة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

هدأ إيقاع اللعب نسبيا وحصل أحمد فاروق لاعب ديروط على انذار لتعطيل اللعب وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع انطلق محمد عصام لاعب ديروط بمجهود فردي ودخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح .

في الركلة الأولى تمكن عمر ساجد من التصدى للكرة التي سددها محمود الزيني لاعب ديروط ورد حسام عبد الخالق بالتصدي للكرة التي سددها بلال عارف لاعب الترسانة .

في الركلة الثانية نجح عمر ساجد في إبعاد الكرة التي سددها أحمد سليم وسجل أوجستين أوتو للترسانة.

في الركلة الثالثة سجل محمود محمد لديروط وسجل إسلام عصام للترسانة .

في الركلة الرابعة سجل محمد عصام لديروط و سجل خالد مسعد للترسانة .. وفي الركلة الخامسة سجل أحمد فاروق لديروط وسجل ميدو شلاطة للترسانة ليفوز الترسانة 4-3 ويصعد لدورة الترقي للدوري الممتاز.