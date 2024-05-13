الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. ديروط يتقدم على الترسانة بهدف أحمد فاروق في المباراة الفاصلة

فريقا الترسانة وديروط
فريقا الترسانة وديروط قبل المباراة

انتهى الشوط الأول من المباراة الفاصلة المؤهلة لدورة الترقي للدوري الممتاز بين الترسانة وديروط والمقامة بملعب خالد بشارة بالجونة بتقدم ديروط بهدف سجله أحمد فاروق في الدقيقة 30.

بدأ الشوط الأول سريعا من الفريقين اللذين تبادلا الهجمات وفي الدقيقة السابعة أطلق عصام محمود لاعب ديروط قذيفة يسارية من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة..وسدد يوسف عفيفي لاعب ديروط كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 12 تلقى أحمد فاروق كرة عالية داخل منطقة الجزاء وهيأها لأحمد سعيد الذي سددها قوية وأنقذها عمرو ساجد حارس الترسانة .

في الدقيقة 19 كانت أول فرصة للترسانة عندما مرر خالد مسعد كرة عرضية أرضية هيأها أوجستين أوتو لتفسه وسددها أقوية أمسكها حسام عبد الخالق حارس ديروط على مرتين.

في الدقيقة 25 سدد أحمد سعيد مهاجم ديروط كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء لم يجد عمر ساجد صعوبة في لإمساك بها.. ورد ميدو شلاطة لاعب الترسانة بتمريرة عرضية إلى محمد ناجح الذي هيأ الكرة لنفسه وسددها في جسم المدافع .

في الدقيقة 30 مرر محمود الزيني كرة عرضية وصل اليها أحمد فاروق قبل مدافعي الترسانة وسددها برأسه داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لديروط .

احتسب الحكم محمود بسيوني دقيقتين وقت بدل ضائع في الدقيقة الثانية منها تصدى يوسف عفيفي لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة فوق العارضة لينتهى الشوط الأول بتقدم ديروط بهدف.

في الدقيقة 30 مرر محمود الزيني كرة عرضية وصل اليها أحمد فاروق قبل مدافعي الترسانة وسددها برأسه داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لديروط .

احتسب الحكم محمود بسيوني دقيقتين وقت بدل ضائع في الدقيقة الثانية منها تصدى يوسف عفيفي لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة فوق العارضة لينتهى الشوط الأول بتقدم ديروط بهدف.

دورة الترقي للدوري الممتاز الترسانة أحمد فاروق يوسف عفيفي ديروط

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