الصحف الإيطالية تحتفل بثلاثية لوكمان وتتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي

احتفلت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الخميس، بتتويج فريق أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن الألماني.

وحقق فريق أتالانتا فوزًا ثمينًا على باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب «أفيفا» في دبلن العاصمة الآيرلندية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ونجح النجم النيجيري أديمولا لوكمان في تسجيل هاتريك تاريخي في مرمى باير ليفركوزن، ليقود فريقه أتالانتا نحو التتويج بلقب الدوري الأوروبي لهذا الموسم 2023 - 2024.

الصحف الإيطالية تحتفل بتتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي

وكانت البداية مع صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت"، التي عنونت "أتالانتا يكتب التاريخ"، مُضيفة: "نجح نادي أتالانتا الإيطالي في كتابة التاريخ بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن الألماني".

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت"

فيما خرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان "يا إلهي! أتالانتا بطل الدوري الأوروبي"، مُضيفة: "أتالانتا يفوز بثلاثية على باير ليفركزون ويُحقق أول لقب أوروبي كبير، ليصبح أول فريق إيطالي يفوز بالدوري الأوروبي منذ بارما في عام 1999".

صحيفة "كوريري ديللو سبورت"

أما صحيفة "توتو سبورت" فقد عنونت "أتالانتا في التاريخ"، مُضيفة: "أديمولا لوكمان يُسجل هاتريك أسطوري أمام باير ليفركوزن، ويحصد أتالانتا لقب الدوري الأوروبي".

صحيفة "توتو سبورت"

ولم يختلف موقع "فوتبول إيطاليا" عن البقية، إذ جاء بعنوان "رقم تاريخي للإفريقي لوكمان"، مُضيفًا: "حقق النجم النيجيري أديمولا لوكمان، لاعب أتالانتا الإيطالي، رقمًا تاريخيًا في نهائي الدوري الأوروبي، بعد تسجيله هاتريك في مرمى باير ليفركوزن".

وأشار الموقع إلى أن أديمولا لوكمان أصبح أول لاعب يُسجل 3 أهداف في نهائي الدوري الأوروبي.

الصحف الألمانية تُشيد بأداء باير ليفركوزن

في المقابل، استقرت صحيفة "بيلد" الألمانية، على عنوان "كسر السلسلة الجميلة"، مُضيفة: "باير ليفركوزن يخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا في مباراة كانت بعنوان كل شيء أو لا شيء".

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن هذه أول هزيمة يتعرض لها فريق باير ليفركوزن خلال الموسم الجاري، بعد سلسلة انتصارات دامت 51 مباراة متتالية.

ونوّهت الصحيفة أنه ما يزال بإمكان باير ليفركوزن تحقيق الثنائية، حيث يستعد لنهائي كأس ألمانيا، المُقرر إقامته يوم السبت المقبل، في الملعب الأولمبي في برلين ضد فريق لاوترن من الدرجة الثانية، بجانب لقب بطولة الدوري الألماني.