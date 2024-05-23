"هاتريك" لوكمان يكسر هيبة ليفركوزن.. أتالانتا بطلًا للدوري الأوروبي

توج فريق أتالانتا الإيطالي بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه عقب الفوز على باير ليفركوزن الألماني في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد.

وتمكن النيجيري أديمولا لوكان من تسجيل هدفين في الدقيقتين 12 و26 في الشوط الأول قبل أن يُكمل الهاتريك في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

واستطاع أتالانتا أن يكسر سلسلة اللاهزيمة لفريق باير ليفركوزن والتي دامت 51 مباراة هذا الموسم.

أحداث الشوط الأول

فريق باير ليفركوزن سيطر على مجريات الأمور في البداية لكن بدون أي خطورة على المرمى.

وشهدت الدقيقة السادسة، ركلة حرة لأتالانتا بالقرب من منطقة جزاء ليفركوزن جهة اليمين بعد اعاقة من بييرو هينكابي لمحاولة مرور شارل دي كيتلاري.

وتمكن أديمولا لوكمان من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12 بعد كرة عرضية أرضية من دافيدي زاباكوستا من يمين منطقة الجزاء قابلها لوكمان بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة 19 تسديدة من يوسيب ستانشيتش لاعب ليفركوزن من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع أتالانتا ووصلت سهلة للحارس خوان موسو.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 26 بعد تسديدة صاروخية بباطن القدم اليمنى من أديمولا لوكمان من على حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

وسدد ساكاماكا لاعب أتالانتا من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس ماتيج كوفار من منتصف مرماه.

وفي الدقيقة 35 حصل جانلوكا سكاماكا لاعب أتالانتا بعد تدخل عنيف في منتصف الملعب.

وحصل فلوريان فيرتز لاعب ليفركوزن على بطاقة صفراء بداعي الاعتراض على حكم المباراة.

في الدقيقة 43 تسديدة من شارل دي كيتلاري لاعب أتالانتا من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها حارس ليفركوزن ماتيج كوفار من أسفل يسار مرماه.

أحداث الشوط الثاني

فريق ليفركوزن سيطر على مجريات الشوط الثاني على أمل التعديل.

في الدقيقة 60 بطاقة صفراء من نصيب دافيدي زاباكوستا لاعب أتالانتا بعد تدخل قوي على لاعب ليفركوزن.

في الدقيقة 68 بطاقة صفراء من نصيب إدمون تابسوبا لاعب ليفركوزن بعد اعاقته محاولة مرور لوكمان من جهة اليسار.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 75 بعد تمريرة من سكامكا وصلت إلى أديمولا لوكمان المتمركز يسار منطقة الجزاء فراوغ الأخير المدافع ببدال رائع ثم سدد كرة صاروخية سكنت يسار المرمى.

