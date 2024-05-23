مصدر داخل المنتخب: شكوك حول لحاق أحمد حجازى بمعسكر الفراعنة (خاص)

كشف مصدر داخل منتخب مصر، عن وجود شكوك حول لحاق أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي بمعسكر منتخب مصر الذي سينطلق أواخر مايو الجاري استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويلتقي منتخب مصر بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبل في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللاعب خضع لاختبار طبي خلال الساعات القليلة الماضية من جانب الجهاز الطبي لفريق اتحاد جدة السعودي، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك صعوبات بشأن لحاق اللاعب بالمباراة بسبب الإصابة في الركبة التي يعاني منها.

ويستضيف منتخب مصر نظيره البوركيني في العاشرة مساء الخميس الموافق 6 يونيو المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، بينما سيحل الفريق الوطني ضيفًا على غينيا بيساو في السابعة مساء الاثنين الموافق 10 يونيو.

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موعد مباراتي مصر أمام بوركينا وغينيا بتصفيات مونديال 2026

يستكمل منتخب مصر الأول، بقيادة التوأم حسن "حسام وإبراهيم"، مسيرته بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، المزمع إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال شهر يونيو ويوليو 2026، بمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويستضيف المنتخب المصري الأول نظيره منتخب بوركينا فاسو، مساء يوم 7 يونيو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

بينما في الجولة الرابعة، يحل المنتخب الوطني الأول، ضيفا ثقيلا على نظيره غينيا بيساو، وتحديدا يوم 10 يونيو المقبل، خارج الديار.

القنوات الناقلة لمواجهتا الفراعنة أمام بوركينا وغينيا بتصفيات مونديال 2026

تنقل شبكة قنوات “أون تايم سبورت”، مواجهتا المنتخب المصري الأول أمام منتخبي بوركينا فاسو بالقاهرة وغينيا بيساو خارج الديار، والمقرر لهما يومي 7 و10 يونيو المقبل، في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، على الهواء مباشرة.