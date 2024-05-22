الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أولمبياكوس ضد فيورنتينا.. موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024

موعد نهائي دوري المؤتمر
موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024

موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء الذي سيجمع بين ناديي أولمبياكوس اليوناني وفيورنتينا الإيطالي.

موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024

ومن المقرر أن يكون موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024 الذي سيجمع بين ناديي أولمبياكوس اليوناني وفيورنتينا الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ملعب مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024

ويستعد فريق أولمبياكوس اليوناني لمواجهة نظيره فيورنتينا الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024، على ملعب "آيا صوفيا" في العاصمة اليونانية أثينا.

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صراع ناري بين أولمبياكوس وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024

ويسعى فريق أولمبياكوس اليوناني لمواصلة نغمة الانتصارات وتحقيق المفاجآت، أملًا في التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم الجاري 2023-2024، مستغلًا عامل الأرض والجمهور في المباراة النهائية.

في المقابل، يرغب فريق فيورنتينا الإيطالي، وصيف النسخة الماضية، في تحقيق الفوز أيضًا، وإسعاد الجماهير من خلال محاولة التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم بدلًا من الاكتفاء بالوصافة مثلما حدث في الموسم الماضي، قبل أن يخسر اللقب لصالح فريق وست هام يونايتد.

ويُعد ذلك النهائي الخامس لفريق فيورنتينا في تاريخه لبطولة أوروبية كبرى، حيث خسر اللقب 4 مرات، فيما توج مرة وحيدة وكان أول فريق يفوز بلقب كأس الكؤوس الأوروبية 1960–61 على حساب رينجرز الأسكتلندي.

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مشوار أولمبياكوس وفيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي 2024

وكان فريق أولمبياكوس اليوناني قد تأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024، بعدما تغلّب على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما خطف فريق فيورنتينا الإيطالي بطاقة التأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024، على حساب كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

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