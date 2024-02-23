الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مرموش يشارك فى وداع آينتراخت فرانكفورت دورى المؤتمر الأوروبى

مرموش
مرموش

شارك الدولي المصري عمر مرموش في وداع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بعد الخسارة أمام سانت جيلواز البلجيكي بهدفين مقابل هدف في إياب دور المغلوب ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي في الوقت الذي سيطر فيه فريق سانت جيلواز على مجريات الأمور.

واستطاع الضيوف أن يترجموا تلك السيطرة، من خلال تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 47 عن طريق كاميرون كاسترو بعد تمريرة رائعة من محمد الأمين عمورة.

وسدد عمر مرموش كرة قوية في الدقيقة 61 لكن كرته أخطأت المرمى.

وعزز الفريق البلجيكي تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80 عن طريق إيكيرت، قبل أن يقلص إريك إيبيمبي النتيجة بتسجيله الهدف الوحيد لصالح فرانكفورت عند الدقيقة 88.

وخاض عمر مرموش المباراة بأكملها لكنه فشل في التسجيل.

اقرأ أيضا.. مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام سانت جيلواز

عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت دوري المؤتمر الأوروبي سانت جيلواز البلجيكي مباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت جيلواز

مواد متعلقة

عمر مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج في الدوري الألماني

هل يغيب عمر مرموش عن مباراة الكونغو؟ مصدر بجهاز المنتخب يجيب

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار وزارى بشأن تكليف رئيس عام امتحان شهادة الثانوية العامة ونائبه والمشرفين

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

اقتصاديون لـ"الدستور": صفقة الاستثمار المباشر "خنقت" الدولار فى السوق السوداء

أكبر صفقة استثمار تخنق الدولار فى السوق السوداء

عاجل.. الاحتلال يخطر بهدم منزلين وتدمير شبكة كهرباء جنوب الخليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة