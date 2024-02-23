مرموش يشارك فى وداع آينتراخت فرانكفورت دورى المؤتمر الأوروبى

شارك الدولي المصري عمر مرموش في وداع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بعد الخسارة أمام سانت جيلواز البلجيكي بهدفين مقابل هدف في إياب دور المغلوب ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي في الوقت الذي سيطر فيه فريق سانت جيلواز على مجريات الأمور.

واستطاع الضيوف أن يترجموا تلك السيطرة، من خلال تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 47 عن طريق كاميرون كاسترو بعد تمريرة رائعة من محمد الأمين عمورة.

وسدد عمر مرموش كرة قوية في الدقيقة 61 لكن كرته أخطأت المرمى.

وعزز الفريق البلجيكي تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80 عن طريق إيكيرت، قبل أن يقلص إريك إيبيمبي النتيجة بتسجيله الهدف الوحيد لصالح فرانكفورت عند الدقيقة 88.

وخاض عمر مرموش المباراة بأكملها لكنه فشل في التسجيل.

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