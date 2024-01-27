السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يغيب عمر مرموش عن مباراة الكونغو؟ مصدر بجهاز المنتخب يجيب

عمر مرموش
عمر مرموش

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر حقيقة غياب عمر مرموش لاعب المنتخب عن مباراة الكونغو الديمقراطية المقرر لها غدا الأحد في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بكوت ديفوار.

كان مرموش قد تعرض لنزلة برد وتغيب عن المؤتمر الصحفي المقرر له اليوم، استعدادا لمباراة الكونغو وقرر الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا حضور مروان عطية في المؤتمر الصحفي بدلا من مرموش. 

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نزلة البرد التي تعرض لها عمر مرموش لن تكون عائقا أمام اللاعب للمشاركة في مباراة الكونغو وأن الجهاز الطبي للمنتخب يبذل جهودا مع مرموش لتجهيزه لمباراة الغد.

الإصابات تضرب المنتخب فى بطولة الأمم الإفريقية

ويغيب عن مباراة الكونغو الثلاثي محمد صلاح وإمام عاشور ومحمد الشناوي بسبب الإصابات وتم استبعاد محمد الشناوي من البطولة، بعد أن تعرض للإصابة بخلع في الكتف ويحتاج ما بين 3 و4 أشهر للعودة للملاعب، فيما أصيب محمد صلاح بمزق في العضلة الخلفية للقدم، ويحتاج إلى 3 أسابيع على الأقل للعودة للملاعب، وتم سفر اللاعب إلى ليفربول لتجهيزه أملا في اللحاق بمنتخب مصر حال وصول المنتخب للمباراة النهائية للبطولة.

فيما تعرض إمام عاشور للإصابة في الرأس في مران المنتخب قبل يومين، وتم استبعاد اللاعب من مباراة الكونغو وفقا للبروتوكول الطبي لـ"فيفا"، الذي يمنع أي لاعب تعرض للإصابة في الرأس من المشاركة لمدة 5 أو 6 أيام.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب لتحقيق أول فوز للمنتخب في البطولة على حساب الكونغو والتأهل لدور الثمانية وسط غضب كبير من الشارع الرياضي وتعادل الفراعنة في الثلاث مباريات التي خاضها في البطولة أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

غياب عمر مرموش عمر مرموش مباراة الكونغو الديمقراطية كأس الأمم الأفريقية روي فيتوريا مروان عطية محمد صلاح إمام عاشور

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