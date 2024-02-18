عمر مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج في الدوري الألماني

أعلن دينو توبمولير، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة فرايبورج في الدوري الألماني.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج في الدوري الألماني

ويستعد فريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري عمر مرموش، لمواجهة نظيره فرايبورج، على ملعب "شوارزوالد ستاديون"، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الألماني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج في الدوري الألماني، اليوم الأحد، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي أمام فرايبورج في الدوري الألماني

وتواجد نجمنا المصري عمر مرموش أساسيًا في تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج في الدوري الألماني، وذلك للمرة الثالثة بعد عودته من مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، التي أقيمت في كوت ديفوار.

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي أمام فرايبورج في الدوري الألماني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليان باتشو – حاسيب - أوريليو بوتا - توتا.

خط وسط الملعب: فارس شعيبي - إلياس سخيري - ماريو جوتزه.

وفي خط الهجوم: عمر مرموش - ماكس - ساسا كالاجديتش

ماذا قدم عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت حتى الآن؟

ويرغب عمر مرموش في مواصلة تألقه رفقة آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل هدفًا في مرمى بوخوم، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الماضية من بطولة الدوري الألماني.

وعلى الصعيد الأوروبي، لم يتمكّن عمر مرموش من تسجيل أي أهداف في مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام سان جيلوز البلجيكي، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي، في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك عمر مرموش في 27 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت حتى الآن منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، سجل خلالهم 13 هدفًا، وصنع ثلاثة آخرين.

ويتواجد فريق آينتراخت فرانكفورت حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، متفوقًا على فرايبورج صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطة.