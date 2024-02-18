الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عمر مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج في الدوري الألماني

عمر مرموش
عمر مرموش

أعلن دينو توبمولير، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة فرايبورج في الدوري الألماني.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج في الدوري الألماني

ويستعد فريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري عمر مرموش، لمواجهة نظيره فرايبورج، على ملعب "شوارزوالد ستاديون"، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الألماني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج في الدوري الألماني، اليوم الأحد، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

txt

"عودة الملك".. صحف بريطانيا تعلق على تألق محمد صلاح أمام برينتفورد

txt

خوان لابورتا يكشف موقف برشلونة من التعاقد مع كيليان مبابى

تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي أمام فرايبورج في الدوري الألماني

وتواجد نجمنا المصري عمر مرموش أساسيًا في تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج في الدوري الألماني، وذلك للمرة الثالثة بعد عودته من مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، التي أقيمت في كوت ديفوار.

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي أمام فرايبورج في الدوري الألماني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليان باتشو – حاسيب - أوريليو بوتا - توتا.

خط وسط الملعب: فارس شعيبي - إلياس سخيري -  ماريو جوتزه.

وفي خط الهجوم: عمر مرموش - ماكس - ساسا كالاجديتش

ماذا قدم عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت حتى الآن؟

ويرغب عمر مرموش في مواصلة تألقه رفقة آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل هدفًا في مرمى بوخوم، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الماضية من بطولة الدوري الألماني.

وعلى الصعيد الأوروبي، لم يتمكّن عمر مرموش من تسجيل أي أهداف في مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام سان جيلوز البلجيكي، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي، في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك عمر مرموش في 27 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت حتى الآن منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، سجل خلالهم 13 هدفًا، وصنع ثلاثة آخرين.

ويتواجد فريق آينتراخت فرانكفورت حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، متفوقًا على فرايبورج صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطة.

آينتراخت فرانكفورت فرايبورج الدورى الألماني عمر مرموش مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت

الأكثر قراءة

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

عاجل.. خلال 24 ساعة فقط.. كيف حركت مصر العالم لإغاثة غزة إنسانيًا؟

طلب المساواة بـ"زيزو".. نكشف شروط محمد الشناوى لتجديد عقده مع الأهلى

القصة الكاملة لمداهمة كباريه "ست الكل" في الجيزة

هل يتم تطبيق الزيادة في مرتبات شهر فبراير 2024؟

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين