الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حصاد المحترفين.. تألق ثلاثي الهجوم مستمر بعد كأس الأمم الإفريقية

مصطفى محمد
مصطفى محمد

واصل ثلاثي منتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه"، ومصطفى محمد وعمر مرموش تألقهم بعد بطولة أمم إفريقيا، حيث امتد تألقهم في كأس الأمم لما بعد ذلك مع فرقهم في الدوريات الأوروبية، وأصبحوا حديث الصحف في العالم في وقت قصير.

وكان الثلاثي قدموا أداءً رائعا مع منتخب مصر رغم الخروج المبكر من دور الـ16 في كوت ديفوار على يد الكونغو الديمقراطية، حيث حقق مصطفى محمد برونزية هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، كما سجل تريزيجيه هدف وصنع هدفين وهو الحال لعمر مرموش أيضًا.

تريزجيه واصل التألق في تركيا مع فريقه طرابزون سبور، وسجل هدف أمام هاتاي سبور في الدوري التركي، وللمباراة الثانية على التوالي التي يتمكن فيها تريزيجيه من التسجيل بعدما أحرز في المباراة الماضية ضد جنتشلربيرليجي في دور الـ16 من كأس تركيا، ولأول مرة يرتدي تريزيجيه قميص رقم 10 رفقة طرابزون، وساهم ريزيجيه مع منتخب مصر وطرابزون سبور في آخر 14 مباراة في تسجيل 11 أهداف وصناعة 3 أهداف، كما وصل للهدف الثامن له مع الفريق التركي ويعتبر من هدافي الفريق هذا الموسم.

أما مصطفى محمد توهج في الدوري الفرنسي، بعدما وصل للهدف السابع في البطولة ليواصل تواجدة في ترتيب هدافي المسابقة بالمركز الرابع، وسجل الدولي المصري مصطفى محمد من ضربة حرة رائعة وكذلك صنع هدفا لتينو كاديويري، بينما أحرز ثيس دالينجا لتولوز، وللمرة الثانية يحرز مصطفى محمد هدفا من ضربة حرة خلال الموسم الجاري، إذ تمكن من التسجيل في شباك لوريان في الجولة السادسة، ولعب مهاجم الزمالك الأسبق 17 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وأشاد جوسلين جورفينيك المدير الفني لـ نانت بـ مصطفى محمد عقب الفوز على تولوز وقال: "شكّل مصطفى محمد مع تينو كاديور ثنائية جيدة، ويعرف تينو كيفية التواصل مع اللاعبين وتشكيل رابطة قوية مع زملائه، شعرت بإصرار كبير من مصطفى محمد عند عودته للفريق وكان تنافسيا للغاية.

أما مرموش واصل إبداعاته في الدوري الألماني، في أول لقاء له بعد العودة من أمم إفريقيا، وسجل هدفًا في تعادل فريقه آينتراخت فرانكفورت مع بوخوم بالدوري الألماني، وشارك مرموش قبل هذا اللقاء في 25 مباراة هذا الموسم مع فرانكفورت، سجل 12 هدفا وصنع 3.

تريزيجيه مصطفى محمد مرموش عمر مرموش بطولة أمم إفريقيا كأس الأمم

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