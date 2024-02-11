الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا قدم مصطفى محمد في انتصار نانت على تولوز بالدوري الفرنسي؟

مصطفى محمد
مصطفى محمد

قاد الدولي المصري مصطفى محمد، فريق نانت للفوز على تولوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ولعب مصطفى محمد أساسيًا من بداية المباراة وحتى الدقيقة 80 من عمر اللقاء، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر ليحصل على تقييم 8.7 من 10 وفقًا لشبكة "سوفا سكور".

وحصل مصطفى محمد على التقييم الأعلى بين لاعبي الفريقين، وسدد تسديدة على المرمى، وأخرى بعيدة.

وسدد الدولي المصري تسديدة ارتطمت بالقائم، ولمس الكرة 35 مرة، وبلغت دقة تصويبات مصطفى محمد، 63% بواقع 12 تسديدة دقيقة من أصل 19.

مصطفى محمد له تمريرتين مفتاحيتين وصنع فرصة محققة للتسجيل وفاز بصراع أرضي واحد من صراعين كما فاز بـ 8 صراعات هوائية من 15.

وخسر مصطفى محمد الاستحواذ على الكرة 9 مرات، وارتكب خطأين وكان له اعتراض ناجح على الكرة، وأخرج الكرة من منطقة الجزاء من أمام الخصم 4 مرات، وسدد تسديدة واحدة تم تشتيتها من الخصم، وله مراوغة ناجحة.

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