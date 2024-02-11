تشكيل نانت.. مصطفى محمد يقود الهجوم أمام تولوز بالدورى الفرنسى

أعلن جوزلين جورفينيك، المدير الفني لنانت، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أمام مضيفه تولوز، والتي ستجمعهما ظهر اليوم، في إطار الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الفرنسي.

وسيقود النجم المصري مصطفى محمد، هجوم نانت، في مباراة تولوز، إلى جانب كل من الإيفواري بيني تراوري والزيمبابوي تينو كادوير.

وجاء تشكيل نانت في لقاء تولوز على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: جين كيفين دوفيرن، ناثان زيزي، كاستيليتو، نيكولاس بالويس

خط الوسط: شيرفيلا، موسى سيسوكو، ماركوس كوكو فلوران موليت، دوفرين

خط الهجوم: بيني تراوري، مصطفى محمد، تينو كادوير

ويحتل نانت، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 19 نقطة، بينما يحتل تولوز، المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

وعاد مصطفى محمد، للتواجد مع فريقه نانت، عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب المصري، في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023.