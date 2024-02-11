الدوري الفرنسى: مصطفى محمد يقود نانت للفوز بهدفين على تولوز

فاز نانت على مضيفه تولوز 2 -0، الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهد اللقاء تألق المصري مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأول حيث سجل هدفًا وصنع آخر، كما شهدت مباريات الجولة ذاتها، فوز لوريان على ريمس 2-0، فيما تعادل كليرمون وبريست 1 -1.

وتقدم نانت في الدقيقة الثانية عن طريق مصطفى محمد، قبل أن يضيف تينو كاديوير الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تهينجس دالينجا الهدف الوحيد لتولوز.

ورفع نانت رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد تولوز عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.