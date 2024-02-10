السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرموش يسجل ويخرج مصابًا في تعادل فرانكفورت بالدوري الألماني مع بوخوم

مرموش
مرموش

شارك عمر مرموش محترفنا المصري في صفوف آينتراخت فرانكفورت، في تعادل فريقه أمام نظيره بوخوم بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الألماني.

 تقدم فرانكفورت بهدف لعمر مرموش في الدقيقة 14 بينما أحرز موريتز بروشينسكي التعادل سريعا بعد ثلاث دقائق، وخرج مصابًا بالشوط الثاني بالدقيقة 64.

 لم يستفد آينتراخت فرانكفورت من تعثر لايبزيج من أجل تقليص فارق النقاط حيث بقى في المركز السادس برصيد 32 نقطة. أما بوخوم بقى في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة. 

وسقط فريق لايبزيج في فخ التعادل أمام مضيفه أوجسبورج بنتيجة 2-2 مساء السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم. 

تقدم أوجسبورج بهدف سجله فيليب تيتز في الدقيقة 35 وأدرك البلجيكي لويس أوبيندا التعادل لفريق لايبزيج في الدقيقة 39. 

وتقدم لايبزيج بهدف ثان سجله بنيامين سيسكو في الدقيقة 52 إلا أن إرميدين ديميروفيتش أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 60.

 رفع لايبزيج رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس ليتسع الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين رابع الترتيب بوروسيا دورتموند الذي فاز أمس الجمعة على فرايبورج 3-0. 

وتعادل أوجسبورج للجولة الثانية على التوالي رافعا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر. 

وحقق هايدنهايم انتصارا ثمينا خارج ملعبه بالفوز على فيردر بريمن بنتيجة 1-2، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن بينما بقى بريمن عاشرا برصيد 26 نقطة. وفي مباراة أخرى تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ مع ضيفه دارمشتات بدون أهداف. 

بقى مونشنجلادباخ في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بينما بقى دارمشتات في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة.

 

 

 

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