جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 10-2-2024 فى الدوريات العالمية والمحلية

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 10-2-2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى بنسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا، حيث يتنافس العديد من نجوم كرة القدم في الدوريات العالمية والمحلية المقامة في مختلف دول العالم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-2-2024

يمكن معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 10-2-2024 من خلال موقع الدستور، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا في مختلف دول العالم والتي جاءت كما يلي:-

مباريات الدوري الانجليزي الممتاز

موعد مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نادي إيفرتون في تمام الساعة 3:30 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي وولفرهامبتون ضد نادي برينتفورد في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي نوتنجهام فورست ضد نادي نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي ليجا ألافيس ضد نادي فياريال في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي سوسيداد ضد نادي أوساسونا في تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي مدريد ضد نادي جيرونا في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي لاس بالماس ضد نادي فالنسيا في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإيطالي

موعد مباراة نادي سيريا كالياري ضد نادي لاتسيو في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي روما ضد نادي إنتر ميلان في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي ساسولو ضد نادي تورينو في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الفرنسي

موعد مباراة نادي ليج 1 لانس ضد نادي ستراسبورغ في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي باريس سان جيرمان ضد نادي ليل في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة منتخب جنوب افريقيا ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت القاهرة.



مباريات كأس آسيا

موعد مباراة منتخب الأردن ضد منتخب قطر في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة مباريات اليوم

تنقل كافة المباريات السابقة عبر شاشة مجموعة قنوات Bein Sports ويمكن ضبط إحداثياتها كما يلي:-



قناة Bein Sports

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد:- 11013.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:- أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:- 3/2.

قناة Bein Sports

القمر الصناعي:- عرب سات.

التردد:- 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:- أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:- 3/2.