موعد مباريات دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباريات دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الأربعاء، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، بجانب الجماهير المصرية، رغم توديع المنتخب الوطني منافسات المسابقة.

موعد مباريات دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم

وتأتي موعد مباريات دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم، على النحو التالي:

- مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.

- مباراة كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023

تُذاع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD Max بشكل حصري.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2023

• تردد قناة beIN Sports MAX

التردد: 12245 أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

• تردد قناة beIN Sports MAX 1

التردد: 12604 أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

• تردد قناة beIN Sports MAX 2

التردد: 12245 أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

• تردد قناة beIN Sports MAX 3

التردد: 11013 أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

وتُقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يوم 11 فبراير المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في كوت ديفوار.

من ينظم كأس أمم إفريقيا 2025؟

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق، أن دولة المغرب نالت شرف استضافة النسخة المقبلة من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2025.