ساحل العاج تؤصل عقدة مالى فى كأس الأمم الإفريقية

عجز منتخب مالي عن اجتياز دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية لأول مرة من أصل 6 مرات تواجد فيها في هذا الدور في حين تمكن منتخب ساحل العاج من تجاوز دور ربع النهائي للنسخة السابعة من إجمالي 11 نسخة سجل حضوره في هذا الدور.

7 نسخ تجاوزت فيها ساحل العاج دور الثمانية

وكانت ساحل العاج قد نجحت في إقصاء مالي من دور الثمانية في كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج بهزيمتها بنتيجة 2 – 1.

وكانت أول مرة استطاعت فيها ساحل العاج أن تتخطي دور ربع النهائي في نسخة 1992 التي تولت تنظيمها السنغال، وفازت على منتخب زامبيا بنتيجة هدف نظيف.

والمرة الثانية كانت في نسخة 1994 التي استضافتها تونس، وتغلبت على منتخب غانا بنتيجة 2 – 1.

والمرة الثالثة كانت في نسخة 2006 التي احتضنتها مصر، وفازت على منتخب الكاميرون بضربات ترجيحية 12 – 11 عقب انتهاء المباراة على وقع التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله.

والمرة الرابعة كانت في نسخة 2008 في غانا، وتغلبت بنتيجة كبيرة 5 أهداف دون رد على منتخب غينيا.

والمرة الخامسة كانت في نسخة 2012 التي تولت تنظيمها الجابون، وغينيا الاستوائية، وفازت على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 3 أهداف دون مقابل.

والمرة السادسة كانت في نسخة 2015 في استضافتها غينيا الاستوائية، وتغلبت على منتخب الجزائر بنتيجة 3 – 1.

ساحل العاج تتفوق على مالي في المواجهات المباشرة

بهذا الإقصاء أكدت ساحل العاج تفوقها الكاسح على مالي في المواجهات المباشرة بينهما في كأس الأمم الإفريقية تحديدا إذ لم تتذوق ساحل العاج طعم الهزيمة أبدا على يد مالي في 5 مواجهات سابقة جمعت بينهما منها 3 مواجهات كانت في الأدوار الإقصائية حيث كانت المواجهة الأولى في نسخة 1994 في مباراة المركز الثالث، وحصلت ساحل العاج على الميدالية البرونزية بفوزها على مالي بنتيجة 3 – 1.

والمواجهة الثانية كانت في نسخة 2012 في دور قبل النهائي، وتغلبت ساحل العاج بنتيجة هدف نظيف.

والمواجهة الثالثة كانت في نسخة 2019 التي احتضنتها مصر في دور الـ16، وتغلبت ساحل العاج بنتيجة هدف دون رد.

أما المواجهتان الأخريتان، فكانتا في دور المجموعات، فالمواجهة الأولى كانت في نسخة 2008 في الجولة الثالثة في المجموعة الثانية، وفازت ساحل العاج بنتيجة 3 أهداف دون مقابل.

ونجحت ساحل العاج في التأهل إلى دور الثمانية متصدرة للمجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط بينما فشلت مالي في تجاوز دور المجموعات بتواجدها في الترتيب الثالث برصيد 4 نقاط.

والمواجهة الثانية كانت في نسخة 2015 في الجولة الثانية في المجموعة الرابعة، وتعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما.

وهذه المواجهة كانت الوحيدة التي تجنبت فيها مالي الهزيمة على يد ساحل العاج.

تمكنت ساحل العاج من الصعود إلى دور ربع النهائي محتلة مقدمة المجموعة أيضا بـ5 نقاط في حين لم تستطع مالي أن تتخطي دور المجموعات باحتلالها المركز الثالث بـ3 نقاط.

إذن ساحل العاج تمثل عقدة حقيقية عند مالي، فهي لا تعرف كيف تفوز عليها.