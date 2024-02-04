الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الرأس الأخضر: خضنا بطولة جيدة وكنا نستحق التواجد في نصف نهائي أمم إفريقيا

بوبيستا مدرب الرأس
بوبيستا مدرب الرأس الأخضر

عبر “بوبيستا” المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، عن حزنه لخروج فريقه من كأس أمم إفريقيا 2023، مشيرًا إلى أن لاعبو سنحت لهم عدة فرص لحسم المباراة إلا أنهم لم يتمكنوا من استغلالها.

وودع منتخب الرأس الأخضر منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة حاليا بكوت ديفوار، عقب خسارته أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال بوبيستا في تصريحات عقب اللقاء: “تهانينا لجنوب أفريقيا.. أردنا الفوز بالمباراة، لكن هذه هي كرة القدم، في رأيي، سنحت لنا عدة فرص للفوز بهذه المباراة.. لدينا فريق جيد، كما واجهنا منافسًا جيدًا.. سنحت لنا عدة فرص لقتل المباراة لكننا لم نتمكن من ذلك”.

وأضاف: “لقد خضنا رحلة جيدة، وكنا نستحق أيضًا أن نكون في الدور نصف النهائي. سيكون شعبنا سعيدًا بما قدمناه في المسابقة”.

وتابع: “كنا الأفضل في بعض مراحل هذه المباراة، وكما تعلمون في مثل هذه المسابقات عندما تفشلون في التسجيل سيكون الأمر معقدًا، أما بالنسبة لركلات الجزاء ففي بعض الأحيان يكون هناك حظ”.

وأكد مدرب الرأس الأخضر: “اللاعبون الذين نفذوا ركلات الترجيح هم الأفضل في فريقنا، لكن عندما تكون متعبًا يكون الأمر صعبًا. أنا فخور بلاعبينا، لقد أظهروا شخصيتهم”.

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