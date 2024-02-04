الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب جنوب إفريقيا يتحدث عن الوصول لنصف النهائى.. ومواجهة نيجيريا مختلفة

هوجو بروس
هوجو بروس

عبر البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، عن سعادته الكبيرة بتأهل "بافانا بافانا" إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة حاليًا بكوت ديفوار، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذا الدور يعد أمرًا رائعًا.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد تأهل إلى نصف أمم إفريقيا 2023، عقب تغلبه على الرأس الأخضر، بنتيجة 2-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وقال بروس في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "عندما وصلنا إلى ركلات الترجيح، كان الأمر مميزًا للاعبين، لأنهم كانوا يسجلون الأهداف أثناء التدريب. عندما يكون لدينا حارس مرمى يصد 4 ركلات جزاء، فهذا ليس حظًا بل الكثير من العمل الشاق.

وأضاف: "لم يكن الكثير من الناس في جنوب إفريقيا يؤمنون بهذا الفريق، لكننا آمننا به، وآمن اللاعبون بأنفسهم أيضًا. إن الوصول إلى الدور نصف النهائي يعد في حد ذاته أمرًا جيدًا لكرة القدم في جنوب إفريقيا".

وتابع: "كان هناك ضغط كبير في المباراة. الجميع أراد التأهل. وكانت هذه المباراة مختلفة عن المباريات السابقة. لم نظهر نفس الأداء الذي قدمناه في المباريات السابقة".

وضرب المنتخب الجنوب إفريقي موعدًا مع نيجيريا، في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2023، يوم الأربعاء المقبل، على الملعب الأوليمبي الحسن واتارا بأبيدجان.

وعن المواجهة المقبلة للمنتخب النيجيري، قال المدرب البلجيكي: "مباراة نصف النهائي ستكون مختلفة أمام نيجيريا التي تمتلك لاعبين جيدين مثل لوكمان. لن نفقد التركيز. سيكون اللاعبون في حالة جيدة، لذا نحتاج إلى الراحة والتعافي لبدء الاستعدادات".

هوجو بروس جنوب أفريقيا كأس الأمم الإفريقية 2023 الرأس الأخضر نيجيريا

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