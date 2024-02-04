بعد إنجازه.. حارس مرمى جنوب إفريقيا لم يكسر رقم أبوجبل فى "كان"

دخل روني ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب إفريقيا، تاريخ كأس الأمم بعدما قاد منتخب بلاده إلى نصف نهائي المسابقة على حساب الرأس الأخضر.

وأصبح ويليامز أول حارس في تاريخ كأس الأمم الإفريقية يتصدى لـ4 ركلات ترجيحية في مباراة واحدة.

حارس مرمى صن داونز عادل رقم محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، بالتصدي لأربع ركلات ترجيح في بطولة واحدة، لكن “جاباسكي” يتفوق بالتصدي لخمس ركلات في نسخة الكاميرون باحتساب ركلة في الوقت الأصلي ضد السنغال في النهائي.

جنوب إفريقيا يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائى أمم إفريقيا

وأكمل منتخب جنوب إفريقيا عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم بكوت ديفوار بعد فوزه على الرأس الأخضر مساء السبت.

وانتهى كل من الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي قبل أن يحسم منتخب جنوب إفريقيا تأهله بالفوز 1/2 بركلات الترجيح بفضل تألق حارس مرماه رونوين ويليامز الذي تصدى لأربع ركلات.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة نيجيريا يوم الأربعاء 7 فبراير الجاري.

وفي نفس اليوم سيلعب منتخب الكونغو الديمقراطية أمام كوت ديفوار الذي فاز على مالي بنتيجة 1/2 في وقت سابق يوم السبت.

بدأ منتخب جنوب إفريقيا اللقاء بنشاط ملحوظ في أول ربع ساعة من المباراة حيث سدد لاعب الوسط تيبوهو موكوينا كرة قوية أمسكها فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر، وبعدها بأربع دقائق تعثر ثيمبا زواني بغرابة في تسديد كرة بجوار القائم.

دخل منتخب الرأس الأخضر أجواء المباراة تدريجيا حيث سدد كيفن بينا كرة ضعيفة مرت بجوار القائم ورد تيبوهو موكوينا بتسديدة طائشة لجنوب إفريقيا فوق العارضة بالدقيقة 29.

وفي الدقيقة 36 أضاع منتخب الرأس الأخضر أخطر فرصة بتسديدة الجناح الأيسر كيني روشا بجوار القائم وبعدها واصل فريقه الضغط الهجومي لكن الشوط الأول انتهى بشباك نظيفة.

كان إيقاع الشوط الثاني سريعا، حيث تبادل الفريقان المحاولات الهجومية التي بدأها إيفيدينس ماكجوبا مهاجم جنوب إفريقيا الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس فوزينيا.

ورد منتخب الرأس الأخضر بتسديدة جديدة لكيني روشا بعدها أضاع جاري رودريجيز انفرادا تاما في الدقيقة 56 بتسديد الكرة في جسد رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا.

وفي الدقيقة 70 ارتبك لاعبو جنوب إفريقيا في التعامل مع ركلة ركنية لتصل الكرة إلى جاري رودريجيز الذي سدد في أجساد مدافعي "بافانا بافانا" لتضيع فرصة جديدة على الرأس الأخضر.

سدد كيني روشا مجددا في أجساد المدافعين قبل أن يمهد الكرة لزميله جيوفاني كابرال الذي سدد كرة قوية فوق العارضة بقليل في الدقيقة 78.

في الدقائق العشرة الأخيرة واصل منتخب الرأس الأخضر نشاطه الملحوظ حيث نفذ بيبي ركلة حرة بتسديدة في الشباك من الخارج بينما سدد سيتول لاعب جنوب إفريقيا كرة ضعيفة غير مؤثرة.

وبعد مرور دقيقتين من الوقت بدل الضائع المقدر بخمس دقائق أضاع جيلسون تافاريز مهاجم الرأس الأخضر فرصة قتل المباراة وانتزاع بطاقة التأهل عندما انفرد بالمرمى لكنه سدد كرة أنقذها الحارس رونوين ويليامز بمساعدة العارضة ليمتد اللقاء للأشواط الإضافية.

تسابق الفريقان على إهدار الفرص السهلة والخطيرة طوال الشوط الإضافي الأول حيث تصدى فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر لفرصة محققة مزدوجة أمام مايامبيلا وإيفيدنس مانكجوبا ثنائي جنوب إفريقيا.

بينما أضاع جيلسون تافاريز فرصتين خطيرتين للرأس الأخضر في الدقيقتين 95 و99 وسدد زميله بيبي أكثر من كرة خطيرة على مرمى جنوب إفريقيا.

غلب الحذر على أداء الفريقين في الشوط الإضافي الثاني وتراجعت المحاولات على المرميين باستثناء تسديدة من تيبوهو موكوينا في أحضان الحارس فوزينيا، وأخرى من بيبي ضعيفة بجوار القائم الأيمن لجنوب إفريقيا لتمتد الإثارة لركلات الترجيح.