عاجل.. جنوب أفريقيا تكمل عقد المتأهلين لقبل نهائى أمم أفريقيا بالفوز على الرأس الأخضر

أكمل منتخب جنوب أفريقيا عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم بكوت ديفوار بعد فوزه على الرأس الأخضر مساء السبت.

وانتهى كل من الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي قبل أن يحسم منتخب جنوب أفريقيا تأهله بالفوز 1/2 بركلات الترجيح بفضل تألق حارس مرماه رونوين ويليامز الذي تصدى لأربع ركلات.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة نيجيريا يوم الأربعاء 7 فبراير الجاري.

وفي نفس اليوم سيلعب منتخب الكونغو الديمقراطية أمام كوت ديفوار الذي فاز على مالي بنتيجة 1/2 في وقت سابق يوم السبت.

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أحداث المباراة

منتخب كاب فيردي بدأ المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف التقدم.

وشهدت الدقيقة 11 تسديدة قوية عن طريق توبوهو موكوينا لاعب جنوب إفريقيا من خارج منطقة الجزاء تصدي لها الحارس فوزينها بثبات.

في الدقيقة 14 تسديدة سيئة عن طريق ثيمبا زواني لاعب جنوب إفريقيا من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس فوزينها.

ركلة حرة مباشرة لجنوب إفريقيا في وسط ملعب كاب فيردي من جهة اليمين، نفذها بيرسي تاو بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع استخلصها بشكل سهل.

ضغط قوي من لاعبي كاب فيردي على دفاعات جنوب إفريقيا خلال الدقائق الحالية بحثا عن الهدف الأول.

محاولة هجومية لكاب فيردي بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس روني وليامز.

في الدقيقة 51، ركلة ركنية لجنوب إفريقيا على يسار مرمى كاب فيردي، نفذها بيرسي تاو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة تدخل باحتساب خطأ عكسي ضد توبوهو موكوينا.

تسديدة خطيرة عن طريق جاري مينديس رودريجيز لاعب كاب فيردي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس روني وليامز بثبات.

تسديدة عن طريق جاري مينديس رودريجيز لاعب كاب فيردي من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من احد مدافعي جنوب إفريقيا.

تسديدة قوية عن طريق جوفاني كابرال لاعب كاب فيردي من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

في الدقيقة 93، هدف محقق ضائع لكاب فيردي بتسديدة عن طريق جيلسون تافاريس المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس روني وليامز ببراعة شديدة قبل أن ترتد الكرة من العارضة العلوية ويكتفل الدفاع بابعادها إلى وسط الملعب.

تسديدة عن طريق جيلسون تافاريس لاعب كاب فيردي من داخل يسار منطقة جزاء جنوب إفريقيا مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ركلة ركنية لكاب فيردي على يسار مرمى جنوب إفريقيا، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب.

تسديدة عن طريق توبوهو موكوينا لاعب جنوب إفريقيا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بثبات.

